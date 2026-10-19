El gobierno encarece el cobro a turistas internacionales pese a la caída de visitantes

El Paquete Económico presentado para el próximo año asesta un duro golpe al sector turístico nacional en medio de un escenario de desaceleración en la llegada de visitantes extranjeros a México. Durante la mesa de análisis financiero en Azteca Noticias, el especialista Carlos Mota advirtió que el Gobierno Federal optó por el camino fácil de recaudar a costa de los sectores que ya pagan impuestos, incrementando el costo del Derecho de No Residente (DNR) de 983 a mil 158 pesos, un alza superior al 17.7%. Este ajuste desmedido ocurre en un momento crítico, cuando la llegada de turistas por vía aérea sufrió una caída del 6.5%, afectada por problemáticas como la crisis del sargazo en Cancún.

El análisis evidenció la clara desventaja competitiva en la que el gobierno coloca a la industria turística local frente a potencias globales. Mientras México cobrará 1,158 pesos por cada ingreso individual de un visitante, destinos como Turquía y Brasil cobran cero pesos de derecho de entrada a los viajeros, mientras que países como Tailandia aplican un cobro aproximado de 740 pesos en un trámite de visado único. Mota remarcó que ensañarse fiscalmente con una industria que genera el sustento de millones de familias y aporta más del 10% del PIB nacional representa un “cóctel peligroso” para hoteles, restaurantes y prestadores de servicios.