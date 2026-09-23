¡No solo es Polo! Ubicación exacta e intensidad de todos los huracanes del mundo

La intensificación del huracán Polo a categoría 5 ha desatado las alarmas en México, pues se localiza a 345 km de Zihuatanejo y 580 km de Manzanillo. Sin embargo, no es el único sistema tropical que se mantiene bajo vigilancia en el mundo.

¿Qué sistemas tropicales hay en el mundo?

Océano Pacífico Oriental

Huracán Polo Categoría 5 frente a las costas de México , con vientos máximos de 270 km/h, con rachas que alcanzan hasta 325 km/h, con su centro ubicado aproximadamente a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero.



Tormenta tropical Odalys Tiene posibilidades de incrementar su intensidad y alcanzar fuerza de huracán. Se ubicó a 2 mil 340 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y se desplaza hacia el nor-noroeste a 11 km/h. Presenta vientos máximos de 100 kilómetros por hora, con rachas de hasta 120 km/h y una presión mínima central de 998 hectopascales.

Océano Pacífico Occidental



Tifón Dujuan Se localiza aproximadamente a 785 km al este de Misawa, Japón y registra vientos máximos sostenidos de 110 km/h con rachas de hasta 140 km/h. Se mueve hacia el noreste a una velocidad de 50 km/h. Actualmente está clasificado como una tormenta tropical severa / tifón en transición extratropical (ETT).

🌪️ #HURACÁN "POLO": LLUVIAS TORRENCIALES Y VIENTOS DE HASTA 260 KM/H



El huracán "Polo", categoría 5, avanza por el Pacífico mexicano. Aunque se prevé que su centro permanezca mar adentro, podría provocar lluvias intensas, oleaje peligroso e inundaciones en Michoacán, Guerrero,… pic.twitter.com/JKuXfxK9kT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2026

Océano Atlántico

Tormenta tropical Fay Se ubica aproximadamente a 920 kilómetros al suroeste del archipiélago de las Azores, completamente sobre aguas abiertas, mantiene vientos de tormenta tropical (65 km/h), aunque su nubosidad y actividad tormentosa profunda se han disipado casi por completo. Se mueve en dirección suroeste a una velocidad aproximada de 15 km/h. Según los avisos del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema se degradará por completo o completará su transición a un ciclón post-tropical.



¿Se pueden fusionar con el huracán Polo?

Dos sistemas tropicales pueden interactuar entre sí en algo conocido como el efecto Fujiwhara, fenómeno meteorológico que ocurre cuando se acercan a menos de mil 200 kilómetros y comienzan a girar alrededor de un centro común.

Sin embargo, estos sistemas tropicales se mantienen bastante lejos del huracán Polo.