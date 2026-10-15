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“Trudy” se convierte en huracán categoría 1 hoy 15 de octubre: Ubicación exacta y su trayectoria a categoría 4

Este jueves 15 de octubre, la que era tormenta tropical se convirtió en huracán “Trudy” de categoría 1; esta es su ubicación exacta y su trayectoria rumbo a la categoría 4.

“Trudy” se convierte en huracán categoría 1 hoy 15 de octubre: Ubicación exacta y su trayectoria a categoría 4
Se espera que el huracán “Trudy” se intensifique a categoría 4. |Conagua

Escrito por: Jimena Romero

La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, y el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, confirmaron que durante la madrugada de este jueves 15 de octubre, "Trudy" evolucionó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Su centro está a 465 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos de 120 km/h, rachas de hasta 150 km/h y movimiento al noroeste a 15 km/h.

Todo indica que su paso aumentará cada vez más hasta llegar a ser un huracán categoría 4.

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