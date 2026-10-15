“Trudy” se convierte en huracán categoría 1 hoy 15 de octubre: Ubicación exacta y su trayectoria a categoría 4

La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, y el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, confirmaron que durante la madrugada de este jueves 15 de octubre, "Trudy" evolucionó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Su centro está a 465 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos de 120 km/h, rachas de hasta 150 km/h y movimiento al noroeste a 15 km/h.

Todo indica que su paso aumentará cada vez más hasta llegar a ser un huracán categoría 4.