Primer ministro en Sudán Abdalla Hamdok firma acuerdo para restitución

Este domingo 21 de noviembre, Abdalla Hamdok firmó un acuerdo junto con los líderes militares y civiles para recuperar el poder tras el golpe de estado sufrido el 25 de octubre en Sudán.

Según declaraciones de Abdel Fattah Al Burhan para medios internacionales, este evento sentará las bases de un periodo de transición en el país africano.

De acuerdo con el líder militar y líder del golpe de estado para medios internacionales, este es el primer paso para un alto al derramamiento de sangre, pues además lo mencionado, el acuerdo incluye la liberación de los presos políticos, razón por la que múltiples protestas se realizaron en Sudán, dejando al menos 40 muertos por la represión de las fuerzas de seguridad.

La firma del acuerdo político detiene el derramamiento de sangre y nadie quedará excluido

|Reuters

Además, el acuerdo sienta las bases para continuar con el consenso legal del período de transición en Sudán y pretende proteger el acuerdo de paz firmado en 2020 con diversos grupos rebeldes.

Por otra parte, determina que el Consejo Soberano de Transición supervisará este período con la finalidad de entregar el poder a un gobierno civil. Asimismo, plantea el inicio del diálogo entre todas las fuerzas políticas.

De igual forma, pretende desmantelar el régimen del presidente Omar Hasán al Bashir y trabajar por la unificación del ejército.

¿Qué dijo Abdalla Hamdok sobre el acuerdo?

Ante esto, Abdalla Hamdok declaró estar conforme con el acuerdo y los puntos en este a pesar de sus desafíos, pues desde que asumió el cargo, sabía que no sería algo sencillo.

Sabía que no iba a ser un camino de rosas y que iba a haber peligros.

Por otro lado, el primer ministro resaltó que la unidad es necesaria en Sudán, por lo que las autoridades trabajarán para preservar los acuerdos de los últimos años.

Trabajaremos para construir un sistema democrático sólido y unificar a todas las fuerzas políticas de Sudán.

El acuerdo firmado en el palacio presidencial de Jartum este domingo 21 de noviembre, contiene 14 puntos en total.

¿Por qué hubo un golpe de estado en Sudán?

Luego de la destitución del presidente Omar al-Bashir en 2019, el país africano era gobernado por una alianza entre grupos civiles y militares, pero durante el proceso de transición del poder, el general Abdel Fattah Al-Burhan ejecutó un golpe de estado.

Durante este golpe llevado a cabo el 25 de octubre del 2021, el primer ministro Abdalla Hamdok y su esposa fueron puestos en arresto domiciliario, al igual que numerosos ministros y funcionarios.

Tras los arrestos, el primer ministro llamó a la población de Sudán a manifestarse en las calles de forma pacífica, pero a pesar de la petición de Abdalla Hamdok, estas movilizaciones causaron la muerte de 40 personas.

