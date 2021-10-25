Fuerzas militares detienen a por lo menos cinco altos funcionarios del gobierno, informaron funcionarios de Sudán, y el principal grupo prodemocrático, la Asociación Sudanesa de Profesionales llamó a la población a salir a las calles para impedir un aparente golpe militar. Militares arrestan al Primer Ministro de Sudán Abdalla Hamdok.

El primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok, fue puesto bajo arresto domiciliario por "fuerzas militares", dijo el Ministerio de Información del país en un comunicado publicado en Facebook.

Dijo que varios ministros y funcionarios del gobierno han sido arrestados, así como testigos de los arrestos. Las fuerzas militares también irrumpieron en la emisora estatal de Sudán en la cercana ciudad de Omdurman y detuvieron a trabajadores, agregó el ministerio.

El primer ministro pide tomar las calles

"El primer ministro sudanés Abdalla Hamdok, en un mensaje de su arresto domiciliario, pide a los sudaneses que se adhieran a (medios de protesta) pacíficos y ocupen las calles para defender su revolución", dijo el ministerio en la publicación de Facebook.

Entre los arrestados por "fuerzas militares conjuntas" se incluyen varios ministros civiles del gobierno de transición de Sudán y miembros del consejo soberano de Sudán, dijo el Ministerio de Información.

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El portavoz de la oficina de Hamdok, Adam Herika, ha confirmado el traslado del primer ministro a paradero desconocido y ha acusado al Ejército de estar detrás de un nuevo golpe de Estado, tal y como ha recogido el diario sudanés 'Sudan Ajbar'.

Suspenden vuelos y cortan la comunicación

Los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Jartum también han sido suspendidos, dijo a CNN una fuente de la Autoridad de Aviación Civil, mientras que el Ministerio de Información dijo que los servicios de Internet habían sido "cortados de las redes de telefonía móvil y los puentes fueron cerrados por las fuerzas militares".

Los arrestos se produjeron después de semanas de tensión aumentada entre líderes civiles y militares de Sudán. Un intento golpista fallido en septiembre dividió al país en dos viejas facciones, enfrentando a los islamistas más conservadores que quieren un gobierno militar contra aquellos que derrocaron al ex gobernante autocrático Omar al-Bashir en protestas multitudinarias. En días recientes, ambas partes habían salido a las calles en protestas.

Grupos militares y civiles han estado compartiendo el poder en el país de África oriental en una alianza incómoda, conocida como el Consejo Soberano, desde el derrocamiento del presidente Omar al-Bashir en 2019.

Intento de golpe de estado en septiembre pasado

Pero luego de un fallido intento de golpe en septiembre atribuido a las fuerzas leales a Bashir, los líderes militares han estado exigiendo reformas a la coalición Fuerzas de Libertad y Cambio (FFC) y el reemplazo del gabinete.

Miles de manifestantes se reunieron frente al palacio presidencial en Jartum el 17 de octubre pidiendo que los militares tomaran el poder. Fueron organizados por una facción alineada con el ejército del FFC y pidieron que el general Abdel Fattah al-Burhan, jefe de las fuerzas armadas y el Consejo Soberano civil y militar conjunto de Sudán, iniciaran un golpe y derrocara al gobierno.

Postura de Estados Unidos

Estados Unidos dijo que estaba "profundamente alarmado por los informes de una toma militar del gobierno de transición".

"Como hemos dicho repetidamente, cualquier cambio en el gobierno de transición por la fuerza pone en riesgo la ayuda de Estados Unidos", dijo el enviado especial Jeffrey Feltman en un tuit en la cuenta oficial de la Oficina de África del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Feltman dijo que la supuesta toma de poder militar "es absolutamente inaceptable" y "contravendría la Declaración Constitucional y las aspiraciones democráticas del pueblo sudanés".

