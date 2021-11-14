Continúan protestas contra el golpe de estado en Sudán

Decenas de miles de sudaneses salieron a protestar a las calles de la capital, Jartum, y en muchas ciudades de Sudán el sábado 13 de noviembre, dos días después de que el jefe del ejército, Abdel Fattah al-Burhan, anunció un nuevo consejo gobernante que excluye a la coalición civil que los militares habían estado compartiendo en el poder desde 2019.

Cinco manifestantes murieron el sábado cuando grandes multitudes desafiaron los disparos y los gases lacrimógenos en la capital de Sudán, Jartum, y otras ciudades para manifestarse contra una toma militar, dijeron testigos y médicos.

"Desde 1956, este país fue gobernado por tres militares y no introdujeron nada, estamos muy atrasados comparado con el resto del mundo. Queremos un gobierno civil democrático. Debemos ser pacientes con los malos partidos políticos. Sí, los partidos son malos y solo quieren reforzar sus posiciones, pero debemos ser pacientes. El gobierno democrático civil es la única forma de que avance el país", dijo el manifestante Ali Mostafa.

En una señal de que las autoridades de Sudán pueden estar intensificando sus esfuerzos para sofocar una campaña de protestas planificadas y desobediencia civil, las fuerzas de seguridad se movilizaron para dispersar a los manifestantes tan pronto como comenzaron a reunirse a primera hora de la tarde.

Lanzaron gases lacrimógenos y persiguieron a los manifestantes por las calles laterales para evitar que llegaran a los puntos de encuentro centrales, dijeron testigos.

Anteriormente, las fuerzas de seguridad habían esperado hasta más tarde en el día antes de intervenir.

La mayoría de los manifestantes se dispersaron por su propia voluntad al atardecer, aunque los gases lacrimógenos y los disparos continuaron hasta alrededor de las 8 p.m. en Jartum mientras las fuerzas de seguridad arrestaban a los manifestantes y retiraban sus barricadas, dijeron testigos.

Gracias a mi amiga más noticias del pueblo sudanes y cuesta la dificultad de comunicarnos les cortan el Internet, Te mando a ti y al pueblo de Sudan toda mi solidaridad y apoyo desde Bcn no puedo hacer más por ella que compartir y que sepa el mundo que pasa en su país...... pic.twitter.com/YN5ygD6NqF — @LaVozQueNoCalla✊🏻 (@LaVoz77060927) November 13, 2021

Golpe de estado en Sudán

El golpe de estado comenzó el lunes 25 de octubre, cuando varios líderes de Sudán fueron arrestados en medio de semanas de tensiones entre las autoridades civiles y militares de transición. Esto incluía al primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok.

Tras los arrestos, el principal grupo prodemocrático, la Asociación Sudanesa de Profesionales llamó a la población a salir a las calles para impedir un aparente golpe militar.

Las fuerzas militares también irrumpieron en la emisora estatal de Sudán en la cercana ciudad de Omdurman y detuvieron a trabajadores, agregó el ministerio.

El golpe de estado sucedió luego de un intento fallido por parte del ejercito el pasado septiembre.