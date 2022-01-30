Sudán: muere manifestante en enfrentamiento con fuerzas de seguridad

Un manifestante murió cuando las fuerzas de seguridad se enfrentaron a miles de personas que protestaban contra el gobierno militar en la capital de Sudán, Jartum, el domingo 30 de enero, dijeron médicos vinculados a las manifestaciones.

El manifestante fallecido es Mohamed Yousef Ismail, de 27 años, quien recibió un golpe en el pecho, dijo el Comité Central de Médicos Sudaneses (CCSD).

No hubo declaraciones inmediatas de los gobernantes militares, que han estado tratando de contener una serie de protestas por todo Sudán desde que asumieron el poder el 25 de octubre.

Las fuerzas de seguridad dispararon gas pimienta y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que marchaban desafiando la prohibición de protesta, dijo un reportero de Reuters.

Los manifestantes se acercaron a unos dos kilómetros del Palacio Presidencial de Jartum, a orillas del Nilo Azul, antes de que las fuerzas de seguridad bloquearan su camino a primera hora de la tarde y comenzaran a perseguir a los manifestantes de un lado a otro.

Soldados armados y vehículos militares se desplegaron por la capital por primera vez en las últimas semanas en una aparente demostración de fuerza.

Central Committee of Sudan Doctors (CCSD)

January 30th, 2022



Mohamed Yousif Ismail, 27 years old, has been killed during the attacks by the security forces on today’s (January 30th) prodemocracy protests in Khartoum, after sustaining a chest trauma. pic.twitter.com/TBEI4CT4T1 — لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) January 30, 2022

Golpe de estado en Sudán

Elgolpe de octubre del 25 de octubre de 2021 detuvo un acuerdo para compartir el poder entre militares y civiles en Sudán. La reoslución fue negociado en 2019, después de que el expresidente Omar al-Bashir fuera derrocado en un levantamiento.

El sábado 29 de enero, las autoridades del estado de Jartum emitieron una decisión que prohíbe las procesiones y reuniones masivas en el centro de Jartum, instando a las personas a reunirse en plazas y áreas locales.

Al menos 79 civiles han muerto y más de 2,000 han resultado heridos en la represión de las protestas, principalmente por disparos y bombas lacrimógenas, según el CCSD.

Los líderes militares dicen que las protestas pacíficas están permitidas y que se investigarán las víctimas de las protestas.