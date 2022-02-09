Suecia, primer país que declara fin de la pandemia por Covid-19

Suecia le puso fin a la mayoría de sus escasas restricciones por la pandemia, además de que suspendió prácticamente todas las pruebas de detección de Covid-19. Pese a las advertencias de científicos que pidieron "paciencia" en la lucha contra esta enfermedad, Suecia ha declarado el fin de la pandemia.

El gobierno de Suecia, que a lo largo de la pandemia ha optado por no imponer restricciones en favor de un enfoque voluntario, eliminó las restricciones restantes que había impuesto para evitar un mayor número de contagios de Covid-19.

Suecia declara el fin de la pandemia por Covid-19

La ministra de Sanidad de Suecia, Lena Hallengren, dijo que una entrevista para Dagens Nyheter que la Covid-19 ya no será clasificada como un peligro para la sociedad.

Efter två år är covid-19 en ”vanlig” sjukdomhttps://t.co/FlpWBQPmPm pic.twitter.com/ZQDEENhYX0 — Dagens Nyheter (@dagensnyheter) February 9, 2022

Lena Hallengren, ministra de Sanidad de Suecia:

"Yo diría que esta pandemia ha terminado tal y como la conocemos... No ha terminado, pero tal y como la conocemos en términos de cambios rápidos y restricciones, sí.

La eliminación de las restricciones que fue anunciada desde la semana pasada, ocurre mientras las vacunas contra Covid-19 y la variante omicron, de menor gravedad, han reducido el número de casos de gravedad así como las cifras de decesos.

Bares y restaurantes de Suecia pueden abrir sin restricciones por Covid-19

De esta manera, los bares y restaurantes de Suecia podrán volver a abrir después de las 11 de la noche y sin límites respecto el número de comensales.

El gobierno de la nación nórdica también eliminó los límites de asistencia a los locales cerrados más grandes, además del uso de pases de movilidad.

Restriktionerna har släppt och Sverige har öppnat.

”Äntligen kan man slappna av och leva lite”https://t.co/h0ROo6ha1z pic.twitter.com/HV6GT5YfeP — Dagens Nyheter (@dagensnyheter) February 9, 2022

Suecia aún lucha con enfermos de Covid-19

En los hospitales de Suecia aún hay cerca de "dos mil 200" personas con Covid-19 que requerían atención hospitalaria, números que se asemejan a los de la "tercera ola" registrada durante la primavera del año 2021.

Sin embargo, estas cifras podrían no resultar tan reales ya que a principios de este mes se redujeron las pruebas gratuitas por lo que nadie sabe el número exacto de casos de Covid-19.

Fredrik Elgh, un profesor de virología de la Universidad de Umea, y quien es considerado uno de los más duros críticos de la política sueca, señaló que "deberíamos tener un poco más de paciencia, esperar al menos un par de semanas más. Somos lo suficientemente ricos como para seguir haciendo pruebas".