¿Cuál es el sueldo de los consejeros del INE y a qué equivale?

Con el tema de la Reforma Electoral, propuesta por el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador en la que se plantea la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Surgió la pregunta de cuánto ganan los consejeros del INE.

Asimismo, la Cámara de Diputados propuso una reducción de 4 mil 475 millones 502 mil 178 pesos para el Instituto Nacional Electoral (INE) dentro del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año fiscal 2023.

Lorenzo Córdova|Twitter @lorenzocordovav

¿Con qué beneficios cuentan los consejeros del INE?

De acuerdo con el Manual de Remuneración para los servidores del INE publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los consejeros se encuentran en la cúspide del grupo jerárquico dentro del órgano electoral. De esta manera, los consejeros del INE cuentan con los siguientes beneficios:



Un seguro institucional que consiste en una suma asegurada básica de 40 meses.

Un seguro colectivo de retiro de 10 mil a 25 mil pesos.

Un seguro de gastos médicos mayores.

Prima vacacional de cinco días de sueldo base, es decir 16 mil 345 pesos.

base, es decir 16 mil 345 pesos. Prima quincenal.

Aguinaldo correspondiente a 40 días de sueldo tabular.

tabular. Gastos funerarios.

Vacaciones de 20 días hábiles, en dos periodos de 10 días cada uno.

Un vehículo.

Gastos de alimentación con un monto de hasta 11 mil 970 pesos mensuales.

INE|Twitter @CiroMurayamaINE

¿Cuánto ganan los consejeros del INE?

Según el portal de transparencia del INE, los consejeros reciben la cantidad de 262 mil 634 pesos mensuales. El consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello cuenta con un secretario privado con un sueldo de 89 mil pesos mensuales; un secretario particular que percibe la cantidad de 189 mil pesos al mes y un jefe de oficina con un salario de 220 mil pesos al mes.

¿A qué equivale el sueldo de los consejeros del INE?

El sueldo de los consejeros del INE es 30 veces lo que percibe un maestro de primaria. Para el 2023, se prevé un peso económico de 382 millones de pesos, es decir, poco más de 1 millón de pesos al día.

De acuerdo con el precio de la canasta básica de el pasado 14 de noviembre, la cual tiene un precio de 926 pesos en la Ciudad de México. El sueldo de un consejero electoral equivaldría a 288 paquetes de 24 productos básicos para alimentar a varias familias mexicanas. Esto, tan solo del sueldo al mes sin contar los demás beneficios.

También, el sueldo base mensual de un consejero del INE equivaldría a 145 pipas de agua de 10 mil litros, en un precio de mil 800 pesos para abastecer las zonas que no cuentan con suficiente agua en Ciudad de México y Estado de México.

