Consejeros INE: Quiénes son y qué hacen en el órgano electoral

Ante la propuesta de Reforma Electoral por parte del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en la que se plantea la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), así como la elección ciudadana de consejeros electorales, muchas personas se preguntan: ¿quiénes son los consejeros del INE y qué hacen?

El Consejo General es el órgano central del INE y está integrado por un consejero Presidente, siendo este Lorenzo Córdova Vianello, consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos. El consejero Presidente es elegido por las ⅔ partes de los miembros presentes en la Cámara de Diputados y su cargo dura seis años.

Lorenzo Córdova es el consejero Presidente del INE|Twitter @lorenzocordovav

Los consejeros electorales son electos por el voto de las ⅔ partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados mediante el procedimiento que se encuentra en el apartado A, base V en el artículo 41 Constitucional.

¿Quiénes son los consejeros del INE?

José Roberto Ruiz Saldaña

Dania Paola Ravel Cuevas

Jaime Rivera Velazquez

Jose Martin Fernando Faz Mora

Adriana Margarita Favela Herrera

Norma Irene de la Cruz Magaña

Uuc-Kib Espadas Ancona

Ciro Muramaya Rendon

Carla Hastrid Humphrey Jordan

Beatriz Claudia Zala Pérez

Lorenzo Córdova Vianello

📻 Encuesta de Parametría coloca al INE en el máximo histórico de aprobación ciudadana: @lorenzocordovav en entrevista con @SergioyLupita https://t.co/vzhpCqG3rY pic.twitter.com/0ERHx6NVF2 — @INEMexico (@INEMexico) November 10, 2022

¿Qué hacen los consejeros del INE?

En un sentido general, la función del consejo electoral del INE es vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y conocer las actividades de los mismos, así como Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto.

Los consejeros tienen diversas funciones para contribuir a la correcta función del proceso electoral de México, es por esto que presiden las comisiones que determine el Consejo. De acuerdo con la página oficial del órgano electoral, hay una lista de las atribuciones de los consejeros electorales.

Entre la lista se encuentan atribuciones como:

Solicitar, para el adecuado desempeño de su encargo, la colaboración e información de los órganos del Instituto, en los términos de la normatividad aplicable.

Designar, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales y las normas administrativas correspondientes, al personal adscrito a su oficina.

Desempeñar su función con autonomía, probidad y respeto.

Someter a la consideración del Consejo proyectos de acuerdos y resoluciones, en los términos que señala el Reglamento de Sesiones del propio órgano.

Cabe destacar que, una de las propuestas rechazadas principalmente por el INE, sobre la Reforma Electoral del presidente López Obrador es en contra de la elección de los consejeros electorales por medio del voto popular pues se argumenta que quienes lleguen al cargo no serían completamente imparciales.