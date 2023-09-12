VIDEO: Streamer es acosada durante transmisión en vivo en calles de Hong Kong

Una joven streamer quien realizaba una transmisión en vivo a través de internet fue acosada sexualmente por un sujeto en calles de Hong Kong. La agresión quedó captada por los espectadores.

El pasado domingo 10 de septiembre, may5w, una usuaria de la plataforma Twitch, estaba en plena emisión mientras caminaba por la calle, cuando un sujeto se acercó y la comenzó a empujar. Después bajó las escaleras de una estación del Metro local.

La joven de origen coreano mencionó que no estaba sola, en referencia a que estaba en una transmisión a través de redes sociales. Sus espectadores escribieron preguntas sobre si estaba bien.

El agresor sexual le mencionó algo que no es inteligible, pero la mujer le pidió que parara. Sin embargo, el sujeto no reaccionó y la comenzó a empujar contra la pared y a frotarse contra ella.

Otro peatón apareció en cierto momento y el agresor terminó por huir. Después de ello, may5w le agradeció su ayuda, ya que por ello dejó de ser atacada. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes del supuesto atacante, a quien identificaron como trabajador de un restaurante y originario de la India.

the dude who sexually assaulted that streamer in Hong Kong is named Amit and he works at the Rajasthan Rifles Indian Restaurant pic.twitter.com/tedZcyZmaJ — pagliacci the hater 🎃 (@Slatzism) September 11, 2023

Arrestan a acosador de streamer en Hong Kong

La policía de Hong Kong aseveró que detuvo a un hombre, quien es sospechoso de acosar sexualmente a la streamer may5w, quien es de Corea del Sur y se encontraba en la ciudad para una visita turística.

El detenido tiene 46 años de edad y quedó aprehendido a las 11 horas, tiempo local, de este martes 12 de septiembre. El sujeto es identificado como un mesero y es acusado de presunta agresión sexual y ataque a la moral pública, informó la policía de Hong Kong en una rueda de prensa.

La streamer coreana may5w anunció que recibió ayuda de la embajada de su país. |Twitch @may5w.

La streamer colocó un letrero en su canal de Twitch donde informó que recibió ayuda de la Embajada de Corea del Sur. Además, pidió a sus seguidores que ya no le pregunten sobre lo sucedido, ya que posteriormente publicará un video en su nuevo canal de YouTube donde hablará de su caso.

