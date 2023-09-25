VIDEO: Sujeto fingía ser vigilante público para asaltar en Perú

Un sujeto fingía ser vigilante para llevar a cabo una serie de asaltos en calles de San Juan de Lurigancho en Perú. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el hombre, que se hacía pasar como vigilante público, le arrebata el celular a otro hombre mientras este se encontraba revisando sus mensajes en plena calle.

Vestido de vigilante público, esté sujeto asaltaba a sus víctimas, principalmente sobre la cuadra 10 de la avenida chimú en San Juan de Lurigancho, se aprecia a un hombre que se encuentra vestido con uniforme de vigilante público y que viaja a bordo de una motocicleta, pero que sus rondines no necesariamente son para cuidar a la gente de la zona, sino para robar.

En uno de los videos se muestra cómo este sujeto que fingía ser vigilante público ya había visto a su víctima, quien estaba en plena esquina con el celular en la mano, súbitamente, el delincuente acelera su motocicleta y le arranca el teléfono a su víctima.

#EstadodeEmergencia SJL

Delincuente se viste de sereno para robar en San Juan de Lurigancho. pic.twitter.com/8hz6k2fzg1 — Juan Carbajal 🇵🇪 (@juank23_7) September 24, 2023

Hombre uniformado de vigilante cometía robos en la calles y a plena luz del día en Perú

Además de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los vecinos de la zona señalaron que es habitual que este hombre que fingía ser vigilante, comete sus fechorías a partir de la 1:00 de la tarde (hora local) debido a que es momento habitual en que los trabajadores de las empresas aledañas salen a su horario de almuerzo.

Residente de la localidad de San Juan de Lurigancho, ha solicitado a las autoridades un mayor resguardo en las calles, además de un estado de emergencia que fue decretado por los siguientes 60 días. En imágenes de otra cámara de seguridad se puede apreciar al sujeto que fingía ser vigilante público, mientras merodea en el mismo lugar.

De hecho uno de los “mototaxistas” de la zona decide enfrentarlo, sin embargo, el sujeto pasa con su motocicleta mientras saca un arma y la dispara; por fortuna el hombre, quien le lanza un objeto, logra esquivar las balas. En otro video captado en San Juan de Lurigancho, se puede apreciar como este falso vigilante se sube a la vereda y trata de arrancarle el canguro a un hombre mientras caminaba por la zona. De hecho uno de los vecinos cuenta que: “a mí la semana pasada me quiso robar”.

Vecinos de Chimú en San Juan de Lurigancho, señalan que no se siente el estado de emergencia declarado por el gobierno. Se espera que con el registro de las cámaras de seguridad la policía pueda identificarlo y lograr la pronta captura de este sujeto que fingía ser vigilante público para asaltar.