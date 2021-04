Por robar, madre entrega a su hijo a la policía en Chile

Un joven que habría participado en un robo, en Chile, pensó que sería solapado por su familia, en particular su madre, cuando vio la grabación del atraco.

Sin embargo, la madre, lejos de esconder la fechoría, fue la que lo entregó ante las autoridades tras reconocer a su hijo en el video del robo a una mujer.

De acuerdo con medios locales, el joven de 15 años, junto con otros, habrían despojado a una mujer de su vehículo en la comunidad de Maipú, el pasado 28 de marzo.

El robo, perpetrado por el adolescente y compañía, quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona, cuyo video de inmediato se viralizó.

Cuando la grabación fue vista por la madre del asaltante, no dudó en presentarse ante los Carabineros para que le castigara conforme a la ley.

La mujer contó a medios locales que notó que el rostro de su hijo estaba algo irritado y le dijo que se lavara la cara, pero más tarde supo que fue la reacción al gas pimienta que la víctima aventó sobre los asaltantes.

Esto fue hoy en villa los héroes maipu Óscar Bonilla . Que ganas que maten este weones picantes pic.twitter.com/mOVbydjwKF — 🤘 ROCKTOBAL 🤘 (@cristoock) March 29, 2021

La madre y su hijo se presentaron en la 34 Comisaría de Vista Alegre en la comuna de Cerrillo para que se le investigara, así se abrió una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia y se descubrió que ya tenía antecedentes penales por el mismo delito.

La madre espera que el joven, quien quedó detenido, sea castigado, aunque consideró que el Servicio Nacional de Menores (Sename), que en México sería el equivalente como el centro correccional, no sea una buena opción por lo que hizo.

“Tomé la decisión como mamá de entregarlo porque esto ya había sido un tema conversado como familia”, dijo la madre.

La madre también ofreció disculpas a la mujer que fue asaltada, pues dijo que no actuó por necesidad y negó conocer a los jóvenes que participaron en el robo del vehículo.

“Le pido disculpas. Sé que mis disculpas quizás a ella no le van a hacer sentido, pero es lo único que puedo hacer como mamá, yo no estoy en la mente de mi hijo, yo no sé qué estaba pasando por su cabeza en esos momentos. Lo único que puedo decir es que él no lo hizo porque lo necesitara”, añadió.

