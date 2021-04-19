Superliga: prevén expulsar al Madrid, Chelsea y City de la Champions

La creación de la Superliga Europea caló hondo en la UEFA, por lo que ya se evalúan medidas extraordinarias contra los tres clubes que están en semifinales de la Champions League actual y que impulsan este nuevo proyecto.

Jesper Möller, miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, adelantó que a más tardar el viernes se anunciará la expulsión del Real Madrid, Chelsea y Manchester City de la actual campaña de la Champions League.

"Estos tres clubes deben irse y espero que el viernes, a más tardar, se confirme su salida de la Champions", afirmó el directivo.

Esta declaración hace referencia a lo dicho por Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, quien catalogó esta actitud de los 12 clubes más poderosos del mundo como "una rebeldía y un escupitajo al organismo".

¿Qué pasaría con la actual Champions?

Hasta el momento, la UEFA no ha hecho un pronunciamiento oficial, pero se manejan dos escenarios posibles para dar por terminada la competencia:

1. Declarar campeón de la Champions al PSG, único semifinalista que no formará parte de la Superliga Europea.

2. Agregar al Porto (Portugal), Borussia Dortmund (Alemania) y Bayern Múnich (Alemania) a las semifinales, equipos que fueron eliminados en los cuartos de final, hacer un nuevo sorteo y seguir con la eliminación tradicional del torneo.

Los dichos de Möller no sólo contemplan la Champions League, sino que también llegarían a la Europa League, donde están instalados el Manchester United y el Arsenal, dos de los llamados Clubes Fundadores de la Superliga. Los Red Devils jugarían contra la Roma, mientras que los Gunners harían lo propio contra el Villarreal, por lo que se evalúa la posibilidad de decretar ganadores a españoles e italianos y que ellos jueguen directamente la final.

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Crece rechazo a la Superliga

A pesar de que los dueños y directivos de los 12 clubes más poderosos del planeta ven este torneo como una oportunidad dorada, las manifestaciones de descontento han llegado de todos los sectores.

Uno de ellos es el primer ministro británico, Boris Johnson, país que contribuirá con seis participantes: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur y Arsenal.

"Vamos a hacer todo lo que podamos junto con las autoridades del futbol europeo para asegurarnos que esto (la Superliga) no salga adelante", afirmó.

Johnson añadió que el lanzamiento de este modelo no es bueno para los aficionados ni tampoco para el deporte del país.

"No me gusta el aspecto de esta propuesta. Los equipos deben recordar que son más que marcas globales", añadió.

Aficionados de los llamados Clubes Fundadores ya mostraron su rechazo a la Superliga, principalmente en Inglaterra, donde aficionados del Liverpool, Tottenham, Arsenal y Manchester City han colocado mantas con mensajes de rechazo en las inmediaciones de sus respectivos estadios.

A esta situación se sumó el Leeds, equipo que jugará esta tarde contra el Liverpool, uno de los clubes involucrados. Los jugadores del Leeds saltaron a calentar con camisetas con la leyenda "Gánate tu lugar" junto al logo de la Champions League, ante la mirada atónita de Jürgen Klopp, entrenador de los Reds.

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