VIDEO: Qué se sabe sobre la Mujer Zombie de Seattle

Este fin de semana se volvió viral el video de la “Mujer Zombie” de Seattle, lo que desató múltiples teorías al respecto en redes sociales.

De acuerdo con medios locales, todo comenzó con un par de videos en TikTok, en los que se observa a una mujer llena de sangre y heridas, dificultad para caminar, un rostro evidentemente demacrado, apenas un par de mechones de cabello en la cabeza y que grita desgarradoramente.

El aspecto de la mujer de inmediato desató preocupación en redes sociales, por lo que fue nombrada como “La Mujer Zombie de Seattle”, por su parecido al aspecto clásico de los muertos vivientes en películas, series y videojuegos.

Como era de esperarse, el video se propagó con rapidez en internet, a pesar de que las publicaciones originales en TikTok, Reddit y YouTube fueron eliminadas, por lo que algunos internautas afirmaron que evidentemente se trataba de un zombie “real”.

En un segundo video, se observa que un grupo de policías consiguen detener a la mujer y le brindan atención médica. Mientras la mujer está tendida en el suelo, se le escucha gritar “Don’t take me to the hospital! Don’t take my baby!” (¡No me lleven al hospital! ¡No se lleven a mi bebé!) Cabe resaltar que la mujer cargaba con una bolsa de plático que también ha desatado teorías, pues algunos dicen que se trataba de dinero, mientras otros dicen que podría ser una cabeza humana.

Mujer Zombie desata debate

Mientras algunos aceptaron que se trataba de una amenaza real, otros compartieron algunas teorías sobre lo que pudo pasar en realidad.

Algunos usuarios señalaron que probablemente la mujer había sufrido un accidente y estaba en estado de shock, lo que explicaría los desgarradores gritos, mientras que otros señalaron que podría tratarse de la filmación de la película KIMI, del director Steven Soderbergh, donde se abordará la temática de las personas sin hogar y los problemas que enfrentan día a día, aunque en los videos virales no se observan cámaras, equipos de iluminación o audio rodeando el recorrido de la mujer.

Usuarios también señalan que podría tratarse de un caso de abuso doméstico o incluso de trata de personas.

Además, hubo quien alertó por el alto número de personas en condición de calle que habitan en Seattle, lo que podría suponer también abuso de drogas y, a largo plazo, problemas psiquiátricos, como podría ser el caso de la mujer.

Ante toda la especulación, medios locales señalaron que han intentado contactar a las autoridades de Seattle, pero hasta el momento no han obtenido respuesta alguna, lo que ha despertado mayor preocupación entre internautas.

