Sin transporte por violencia en Quechultenango, Guerrero

El transporte foráneo entre Chilpancingo y Chilapa, así como hacia Mártir de Cuilapan, suspendió parcialmente sus actividades este viernes 18 de septiembre, un día después de la jornada de violencia registrada en Mochitlán y Quechultenango, Guerrero.

Desde las 8:00 de la mañana no había servicio en los sitios de Urvans ubicados cerca del Mercado Central Baltazar R. Leyva Mancilla, en Chilpancingo.

En Chilapa tampoco salieron las unidades de los sitios Águilas Doradas y De La Montaña. El sitio Morelos sí trabajó, pero comenzó sus recorridos cuatro horas después de lo habitual: a las 8:30 en lugar de las 4:30 de la mañana.

También quedaron suspendidas las corridas hacia Mártir de Cuilapan.

¿Qué rutas de transporte sí funcionan con normalidad?

No todas las rutas fueron afectadas. El transporte del Circuito Río Azul, entre Mochitlán y Quechultenango, opera este viernes con normalidad.

También se mantienen las corridas que salen de Petaquillas, Tepechicotlán, el Valle de Ocotito y Tierra Colorada.

La suspensión, por ahora, es parcial y está concentrada principalmente en las rutas foráneas que conectan con Chilpancingo, Chilapa y Mártir de Cuilapan.

¿Qué pasó ayer en Quechultenango?

La decisión de suspender algunas corridas ocurre después de una jornada de tensión en Quechultenango, donde pobladores bloquearon el acceso al municipio para impedir el ingreso de fuerzas de seguridad.

Durante la confrontación fueron retenidos 29 elementos de corporaciones estatales y militares en el Gimnasio Municipal. Además, una patrulla fue incendiada y otras tres unidades oficiales resultaron vandalizadas.

También se reportaron daños a Urvans que fueron utilizadas para bloquear la carretera Mochitlán-Quechultenango.

¿Ya liberaron a los 29 elementos retenidos?

Los 29 elementos fueron liberados poco antes de las 18:00 horas del jueves, después de que un fuerte dispositivo de seguridad ingresó a la cabecera municipal, acompañado por vehículos blindados y un helicóptero de las Fuerzas Armadas.

Tras la liberación, el convoy de fuerzas estatales y federales salió de Quechultenango rumbo a Chilpancingo.

Hasta el cierre de la información no se había informado oficialmente si fue recuperado todo el armamento que presuntamente les retiraron durante la retención ni si hubo personas detenidas por estos hechos.

Reportes preliminares señalaron un muerto y al menos ocho civiles heridos durante la confrontación en la carretera Mochitlán-Quechultenango.

Mientras continúa la tensión en la zona, algunas rutas de transporte mantienen suspendidas sus actividades y otras operan con modificaciones en sus horarios.