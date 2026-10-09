¡Oficial! Anuncian suspensión de clases este lunes 12 de octubre; ¿quiénes descansan?

El próximo lunes 12 de octubre de 2026 habrá suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de Celaya, Guanajuato , con motivo de la fundación de la ciudad; la medida también contempla oficinas educativas y áreas de supervisión escolar de esta demarcación, por lo que las familias deberán considerar el cambio al organizar las actividades de sus hijos.

La disposición fue comunicada por la Secretaría de Educación de Guanajuato y se limita al municipio de Celaya; las actividades escolares están previstas para reanudarse con normalidad el martes 13 de octubre, por lo que la fecha no representa un día de descanso general para los estudiantes de todo México.

¿Qué escuelas de Celaya no tendrán clases el 12 de octubre?

La suspensión incluye planteles educativos públicos y privados del municipio, de acuerdo con el aviso de la Delegación Regional de Educación V; también contempla a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación (USAE), jefaturas de sector y supervisiones escolares.

La disposición se basa en el calendario de días inhábiles correspondiente a 2026, emitido por la Secretaría de Finanzas estatal; por ello, el alcance de la medida está vinculado a la conmemoración local y no a una modificación general del calendario escolar nacional.

¿Por qué se suspenden las clases en Guanajuato?

El motivo es la fundación de Celaya, una fecha que se conmemora el 12 de octubre, debido a esta celebración, las autoridades educativas determinaron suspender labores en las instituciones y dependencias contempladas en el aviso.

Para madres, padres y tutores, el dato más importante es que esta pausa escolar aplica únicamente a los centros educativos comprendidos en el municipio señalado. Las familias de otras localidades de Guanajuato y del resto del país deberán consultar las disposiciones correspondientes a su zona.

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¿Cuándo regresan los estudiantes a las aulas?

El regreso a las actividades habituales está previsto para el martes 13 de octubre de 2026, por lo que de esta manera, los alumnos de las escuelas contempladas tendrán libre el lunes, aunque la suspensión no debe interpretarse como un puente nacional.

Antes de modificar sus planes, las familias pueden confirmar con su escuela que el plantel se encuentra dentro de los contemplados en la disposición.