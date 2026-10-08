¡Atención! Estos son los estados de México que anunciaron suspensión de clases este 8 y 9 de octubre por la tormenta “Simon” y el huracán “Isaías”

Las fuertes lluvias que acompañan a la tormenta tropical "Simon" y el huracán "Isaías" pusieron en alerta a varios estados de México. Para cuidar a los estudiantes y evitar riesgos en los traslados, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, SEP, de las entidades anunciaron la suspensión de clases en varios municipios.

Estos son los estados y las zonas de los mismos donde no habrá actividades en las aulas educativas.

Suspensión de clases en Michoacán por "Simon"

En Michoacán, las autoridades lanzaron un comunicado avisando sobre la suspensión obligatoria de clases para los días 8 y 9 de octubre por el paso de la tormenta tropical "Simon".

Esta medida aplica para todas las escuelas, desde preescolar hasta universidad, en siete municipios de la Sierra-Costa: Lázaro Cárdenas, Aquila, Coahuayana, Tumbiscatío, Chinicuila, Arteaga y Coalcomán.

Ante la presencia del Huracán Isaías, categoría 1, mantenemos vigilancia permanente y reforzamos las medidas preventivas en Yucatán. Les comparto información importante sobre la suspensión de clases en distintos municipios del estado. pic.twitter.com/eqPxyhFQWp — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) October 8, 2026

Suspensión de clases en Yucatán por el huracán "Isaías"

Por el paso cercano del huracán "Isaías" como categoría 1, Yucatán suspendió labores académicas este jueves 08 de octubre.

La medida se tomó en municipios como Mérida, Kanasín, Umán, Progreso, Hunucmá, Conkal, Ucú, Celestún, Tizimín y zonas cercanas para proteger a los alumnos.

Campeche suspende clases en educación básica

La Secretaría de Educación de Campeche confirmó que no habrá clases este jueves 08 de octubre en las escuelas de Educación Básica.

Para las escuelas de nivel Medio Superior y Superior, la decisión quedó a criterio de los directivos de cada plantel.

Hasta ahora, las clases regresan el viernes 09 si el tiempo lo permite.

Puebla frena clases en varias regiones por el mal tiempo

La Secretaría de Educación Pública de Puebla optó por cancelar el ir a la escuela los días jueves 8 y viernes 9 de octubre. Esta suspensión abarca una lista amplia de escuelas ubicadas en la Sierra Norte, Sierra Negra, Valle Serdán, Sierra Nororiental y la Mixteca, cubriendo municipios como Zacatlán, Huauchinango, Tehuacán, Acatzingo y Teziutlán.

¡ATENCIÓN papás! 🏫🚨SUSPENDEN CLASES en #Puebla este jueves 8 y viernes 9 de octubre. Te decimos en cuáles escuelas aplicará ⬇️https://t.co/UhbFNHm2yY — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) October 8, 2026

¿Qué debes tomar en cuenta si vives en estas zonas?

Protección Civil pidió a los padres de familia no enviar a sus hijos a las aulas y evitar salidas innecesarias en carreteras o caminos rurales.

Ante cualquier cambio en la intensidad de las lluvias, se recomienda mantenerse pendientes de los comunicados oficiales de las dependencias locales.