Apagón programado de la CFE en Yucatán: Zonas y horarios afectados este martes

Habitantes de distintas comunidades en el estado de Yucatán deberán extremar precauciones ante el anuncio sobre una suspensión temporal en el suministro de energía eléctrica anunciada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con la información oficial notificada al H. Ayuntamiento de Conkal, el corte en el servicio responde estrictamente a trabajos de mantenimiento y mejoras programadas en la infraestructura eléctrica de la región, descartando así cualquier falla imprevista o apagón repentino en las redes de distribución.

¿A qué hora será el corte de luz en Yucatán?

La interrupción temporal del suministro está contemplada para llevarse a cabo este martes 22 de septiembre de 2026, abarcando un periodo de ocho horas continuas que iniciará a las 8:00 de la mañana y concluirá tentativamente a las 16:00 horas.

Las labores técnicas a cargo de las cuadrillas especializadas de la empresa productiva del Estado buscan optimizar el servicio a mediano plazo, por lo que se exhorta a la población local a mantenerse prevenida y desconectar aquellos aparatos electrónicos sensibles para evitar daños por posibles variaciones de voltaje al momento del restablecimiento.

Localidades afectadas por la suspensión temporal del servicio eléctrico

El operativo de la CFE impactará de manera directa a miles de usuarios y establecimientos comerciales asentados en cuatro demarcaciones específicas de la zona norte y centro del territorio yucateco.

Las localidades contempladas dentro de esta suspensión oficial son las cabeceras municipales y comunidades de Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil y la localidad de Toó.

Las autoridades recomendaron a los sectores productivos, pequeños negocios y hogares de estas regiones tomar previsiones en sus actividades cotidianas durante la franja horaria señalada, recordando que el servicio eléctrico se irá reanudando de forma paulatina conforme concluyan las maniobras técnicas correspondientes.

