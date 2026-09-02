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¿Se te pasó el registro de celulares de agosto? El día en que cancelan las líneas con terminación “1"; servicios suspendidos y cómo recuperarlos

No te quedes sin redes sociales. Los celulares con terminación “1" cuentan con una prórroga para realizar la vinculación antes de perder servicios y accesos a apps.

Suspensión de Líneas con terminación “1": Qué día inicia, servicios cancelados y cómo recuperarlos
¿Cuándo inicia la suspensión de servicios de las líneas con terminación “1"?|PEXELS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Atención, usuarios! Si no realizaste el registro de tu celular con terminación "1" en agosto 2026, algunos servicios telefónicos y aplicaciones podrían quedar inhabilitadas; sin embargo, no todo está perdido, pues existe una prórroga para poder retirar este trámite, pero ¿qué día cancelan los servicios y cómo puedo recuperarlo?

¿Cuáles son las aplicaciones y servicios cancelados por no registrar la línea?

En caso de no registrar tu línea telefónica con terminación "1" antes de la fecha límite, los usuarios podrían dejar de recibir llamadas, mensajes de texto e internet, siempre que no exista una red Wi-Fi.

Además, los dispositivos no vinculados podrán perder el acceso a redes sociales, aplicaciones de banco y otras herramientas de la vida diaria.

¿Cuándo inicia la suspensión de las líneas con terminación "1"?

Anota la fecha en tu calendario. La Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRT) reveló que las líneas con terminación "1", que debían registrarse antes del 31 de agosto, cuentan con una prórroga de 72 horas antes de la suspensión del servicio.

Los celulares con terminación "1" tienen hasta este jueves 3 de septiembre 2026 para realizar la vinculación y no perder el acceso a los servicios básicos, así como otras aplicaciones de la vida diaria.

Pasos para recuperar tu línea tras ser suspendida en México

  • Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi; también puedes hacerlo con datos móviles.
  • Ingresa al portal de tu compañía celular.
  • Proporciona tu Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Agrega tu identificación oficial, siguiendo las instrucciones que te da la página.

Una vez que se vincule tu número telefónico, los servicios serán reactivado de manera inmediata.

Calendario para el registro de líneas celulares en 2026

Que no se te pase la fecha oficial. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.

  • Terminación "2" - 15 de septiembre
  • Terminación "3" - 30 de septiembre
  • Terminación "4" - 15 de octubre
  • Terminación "5" - 31 de octubre
  • Terminación "6" - 15 de noviembre
  • Terminación "7" - 30 de noviembre
  • Terminación "8" - 15 de diciembre
  • Terminación "9" - 31 de diciembre
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