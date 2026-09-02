¿Se te pasó el registro de celulares de agosto? El día en que cancelan las líneas con terminación “1"; servicios suspendidos y cómo recuperarlos

¡Atención, usuarios! Si no realizaste el registro de tu celular con terminación "1" en agosto 2026, algunos servicios telefónicos y aplicaciones podrían quedar inhabilitadas; sin embargo, no todo está perdido, pues existe una prórroga para poder retirar este trámite, pero ¿qué día cancelan los servicios y cómo puedo recuperarlo?

¿Cuáles son las aplicaciones y servicios cancelados por no registrar la línea?

En caso de no registrar tu línea telefónica con terminación "1" antes de la fecha límite, los usuarios podrían dejar de recibir llamadas, mensajes de texto e internet, siempre que no exista una red Wi-Fi.

Además, los dispositivos no vinculados podrán perder el acceso a redes sociales, aplicaciones de banco y otras herramientas de la vida diaria.

¿Cuándo inicia la suspensión de las líneas con terminación "1"?

Anota la fecha en tu calendario. La Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRT) reveló que las líneas con terminación "1", que debían registrarse antes del 31 de agosto, cuentan con una prórroga de 72 horas antes de la suspensión del servicio.

Los celulares con terminación "1" tienen hasta este jueves 3 de septiembre 2026 para realizar la vinculación y no perder el acceso a los servicios básicos, así como otras aplicaciones de la vida diaria.

Queda muy poco tiempo. ⏱️⌛️

Hoy 31 de agosto es la fecha límite para vincular las líneas con terminación 1️⃣. Al finalizar el plazo, tu compañía podrá suspender tu servicio temporalmente dentro de las siguientes 72 horas.



No te quedes sin conexión. Es fácil vincular tu línea… pic.twitter.com/KGzGDRfSWq — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 1, 2026

Pasos para recuperar tu línea tras ser suspendida en México

Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles. Ingresa al portal de tu compañía celular.

Proporciona tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

Agrega tu identificación oficial, siguiendo las instrucciones que te da la página.

Una vez que se vincule tu número telefónico, los servicios serán reactivado de manera inmediata.

📱 ¡Si suspendieron tu línea, puedes recuperarla!



Si no realizaste la vinculación a tiempo, ingresa al portal de tu compañía celular, ten a la mano tu identificación oficial vigente con CURP y vincula tu línea para reactivar el servicio.



Fácil y rápido desde tu celular. ⬇️👌… pic.twitter.com/jJrDtBd50u — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 2, 2026

Calendario para el registro de líneas celulares en 2026

Que no se te pase la fecha oficial. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.

