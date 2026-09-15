Paciente se encadena para exigir medicinas al IMSS-Bienestar en Tabasco ¡y despiden a su doctora!

Un paciente con diabetes se encadenó con candado a las puertas del centro de salud del IMSS-Bienestar de la ranchería Nicolás Bravo, en Jalpa de Méndez, Tabasco, para exigir la entrega de sus medicamentos, los cuales, afirmó, no recibía desde hacía tres meses.

Se trata de Rigoberto Narváez, quien llegó alrededor de las 05:30 horas del lunes 14, de septiembre de 2026, y se colocó frente al acceso del centro médico para presionar a las autoridades. El paciente aseguró que los fármacos que necesita tienen un costo superior a los 2 mil pesos, por lo que no puede adquirirlos de manera constante.

Paciente se encadena en centro de salud de Tabasco por falta de medicamentos

Tras la protesta, elementos de la policía acudieron al lugar. Más tarde también llegaron representantes de la jurisdicción sanitaria y personal del IMSS-Bienestar para atender la situación.

Rigoberto Narváez explicó que, después de varias horas, las autoridades consiguieron sus medicinas. Sin embargo, señaló que los medicamentos no salieron del centro de salud, debido a que allí no cuentan con ellos.

El hombre indicó que decidió suspender temporalmente la protesta luego de presentar malestar, debido a que permaneció durante varias horas bajo el sol y sin consumir alimentos.

Paciente amaga con huelga de hambre si persiste el desabasto de medicinas

Aunque recibió los medicamentos, Rigoberto Narváez advirtió que continuará con sus protestas si el abasto no se regulariza en el centro de salud de Nicolás Bravo.

El paciente también pidió que el IMSS-Bienestar vuelva a contratar a una doctora que atendía anteriormente a los habitantes de la comunidad. Según explicó, la médica brindaba un buen servicio, pero las autoridades la destituyeron, aparentemente, por haber reportado la falta de medicamentos.

Narváez afirmó que el problema afecta a todos los usuarios del centro de salud, aunque no todos están dispuestos a manifestarse para exigir atención y medicinas.

PACIENTE SE ENCADENA PARA EXIGIR MEDICINAS EN #TABASCO



Rigoberto Narváez, enfermo crónico de diabetes, se encadenó a las puertas de un centro de salud en Jalpa de Méndez para denunciar que llevaba 3 meses sin recibir sus medicamentos.



Tras la protesta, finalmente le entregaron… pic.twitter.com/rHJIwydyKm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026

Habitantes de Nicolás Bravo denuncian irregularidades en la atención médica

El paciente sostuvo que algunos habitantes tienen miedo de participar en las protestas porque podrían perder sus apoyos sociales o enfrentar algún tipo de represalia. También mencionó que la localidad registra un alto índice de criminalidad y delincuencia.

Por lo pronto, el Centro de Salud Nicolás Bravo permaneció cerrado y no ofreció servicios como consecuencia de la protesta.