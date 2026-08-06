¿Por qué se bloquea la TAG IAVE? Estas son las razones por las que no pasa en la caseta

Un pequeño error al pasar por el carril de telepeaje podría retrasar tu viaje en carretera. A pesar de que la TAG IAVE está diseñada para agilizar el cobro de casetas, existen algunos factores que podrían bloquear o inhabilitar esta herramienta, pero ¿cuáles son las causas principales?

Autoridades recomiendan revisar la TAG IAVE antes de salir de casa, para verificar que todo se encuentre en orden y evitar problemas durante tu viaje.

¿En qué casos pueden bloquear o cancelar una TAG IAVE?

Que no te tome por sorpresa. La inhabilitación de la TAG IAVE ocurre cuando el dispositivo no está activado o autorizado para su uso, ya sea por falta de contrato, bloqueo o deuda pendiente .

Circular por carreteras con el TAG inhabilitado podría hacerte acreedor a una multa de tránsito por cada día que se utilice en esa condición, según el artículo 114 de la Ley de Transito No. 18.290.

¿Cómo desbloquear o reactivar la TAG IAVE?

¡Toma nota! Para activar o desbloquear tu TAG IAVE de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), lo único que debes hacer es ingresar al Sitio oficial de IAVE y seguir estos sencillos pasos.



Crea o accede a tu cuenta.

Selecciona la opción de "Dispositivos"

Haz clic en "Agregar dispositivo"

Ingresa los primero 8 dígitos impresos en el adhesivo.

Realiza una recarga inicial de saldo y pégalo correctamente en el parabrisas.

¿Cómo saber si la TAG IAVE está bloqueada?

Atento a las señales. En caso de que tu TAG IAVE no pase en alguna de las casetas de las carreteras en México, te compartimos algunos consejos para verificar si tienes problemas con tu dispositivo.



Revisar saldo: Un bloqueo temporal suele ocurrir por falta de fondos o por un cargo no reflejado.

suele ocurrir por falta de fondos o por un cargo no reflejado. Verifica restricciones de uso: Capufe puede bloquear dispositivos si detectas anomalías, cruces irregulares o si intentas usarlo en un vehículo distintos al registro originalmente.

¿Qué hacer si la TAG IAVE deja de funcionar?

En caso de que tu TAG IAVE no funcione correctamente, a pesar de verificar el saldo, se recomienda contactar a soporte técnico, comunicándote directamente por teléfono o a través de su portal oficial para liberar el bloqueo del folio.

Costos del TAG IAVE en 2026

El TAG IAVE de Capufe tiene un costo de aproximadamente $80 a los $94 pesos, con IVA incluido, todo dependerá de si se adquiere directamente del portal en línea o en puntos de entrega autorizados.

Recuerda que la recarga mínima de saldo para el TAG IAVE suele ser de aproximadamente $50 pesos.