Las nuevas formas de pagar con telepeaje en las casetas CAPUFE que ya están vigentes

¿Viajas por carretera? Los conductores que utilizan las autopistas operadas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) tienen que conocer los nuevos lineamientos establecidos para el cobro con telepeaje en todas sus casetas.

La dependencia dio a conocer las disposiciones que regulan el uso de los dispositivos electrónicos de pago, como el Tag IAVE y otros dispositivos con el fin de mejorar los accesos a las plazas de cobro.

¿Cómo se debe colocar el tag IAVE en las casetas CAPUFE?

Con los nuevos cambios, CAPUFE estableció la forma correcta en la que debe colocarse el TAG, con el fin de que el sistema pueda identificarlo al momento de pasar por los carriles habilitados.

De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, el dispositivo electrónico deberá colocarse siempre en el parabrisas del vehículo.

⚠️ 𝗔𝗩𝗜𝗦𝗢 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 ⚠️



Se informa a las personas usuarias que, a partir del 15 de julio de 2026, 𝗖𝗔𝗣𝗨𝗙𝗘 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝘀𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗴𝗼 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿ó𝗻𝗶𝗰𝗼 en las plazas de cobro siguientes:



🔘𝗔𝘂𝘁𝗼𝗽𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼 - 𝗖𝘂𝗲𝗿𝗻𝗮𝘃𝗮𝗰𝗮… — CAPUFE (@CAPUFE) July 23, 2026

La ubicación es debajo del espejo retrovisor, ya que esta posición permite que los equipos instalados en las plazas de cobro puedan detectar el TAG correctamente y realizar el proceso de pago electrónico durante el cruce.

La recomendación aplica para todos los usuarios que utilizan este sistema, pues una colocación incorrecta del dispositivo podría afectar su lectura al momento de pasar por las casetas.

¿Cuáles son las modalidades de pago con telepeaje que ofrece CAPUFE?

La dependencia establece dos modalidades de cobro para las personas usuarias que utilizan el servicio de telepeaje en las plazas de cobro bajo su administración.

Una de ellas es el prepago simple: el conductor debe realizar recargas de saldo de forma manual a su dispositivo electrónico de pago. Para quienes cuentan con TAG IAVE, este proceso puede hacerse mediante el portal o la aplicación IAVE.

En el caso de los usuarios que utilicen un TAG de otra marca, la recarga deberá realizarse a través de la aplicación o plataforma que corresponda al proveedor del dispositivo.

La segunda modalidad es el pospago: los cargos generados se aplican automáticamente a una tarjeta bancaria de crédito o débito registrada previamente por el usuario.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #CuernavacaAcapulco 🚧

Del 28 de julio al 13 de agosto continuarán los trabajos en el Viaducto Palmira.

Habrá cierres nocturnos en la parte elevada del distribuidor en ambos sentidos.

Anticipe sus tiempos de traslado y maneje con… pic.twitter.com/R6QbOkjkBK — CAPUFE (@CAPUFE) July 29, 2026

¿Qué deben hacer los conductores que pagan con TAG?

Los usuarios que cuentan con un dispositivo electrónico de pago deberán verificar que su TAG esté colocado correctamente antes de llegar a una plaza de cobro, especialmente si utilizan los carriles destinados al telepeaje.

Además, deberán identificar cuál de las modalidades de cobro utilizan, ya sea prepago simple o pospago, para asegurarse de que el dispositivo tenga saldo disponible o que la tarjeta bancaria registrada se encuentre habilitada para realizar los cargos correspondientes.

El servicio de telepeaje permite agilizar el paso por las casetas al realizar el cobro de manera electrónica, ya que poco a poco se irá retirando el efectivo para pagar en las casetas.

Los nuevos lineamientos ya se encuentran vigentes y aplican para los dispositivos electrónicos de pago utilizados en los cruces administrados por CAPUFE.

