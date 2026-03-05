Este 2026 se conmemoran 71 años desde que las mujeres pudieron acudir a las urnas por primera vez para emitir su voto en unas elecciones federales en México. Este parteaguas en la historia de los derechos civiles no fue un regalo por parte del gobierno, sino el resultado de décadas de lucha ciudadana, organización y exigencia por parte de los primeros foros feministas del país.

El 3 de julio de 1955 las mujeres en México emitieron por primera vez su voto para elegir a Diputados Federales. Sin embargo, tuvieron que esperar hasta 1958 para poder ser Votadas. "Que voten las viejas" con esa frase anunciaban el reconocimiento de un derecho de las mujeres. pic.twitter.com/2tNfCvzW88 — Dirección General de Atención a la Mujer (@MujerHMO) July 3, 2023

¿Qué año las mujeres votan por primera vez en las elecciones federales de México?

Fue exactamente el 3 de julio de 1955 cuando las mexicanas votaron por primera vez a nivel federal para elegir a los diputados del Congreso de la Unión.

Sin embargo, la semilla se plantó mucho antes. En 1916, Mérida albergó el Primer Congreso Feminista, y para 1923, Yucatán se convirtió en el primer estado en reconocer el voto de la mujer a nivel local. A nivel nacional, el antecedente clave ocurrió el 12 de febrero de 1947, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, pero exclusivamente a nivel municipal.

Se cumplen 68 años de la primera vez que las mujeres votaron|Twitter @polimniaromana

La lucha continuó hasta que el 17 de octubre de 1953 se promulgaron las reformas constitucionales para otorgar la ciudadanía plena a las mexicanas, permitiendo finalmente su participación federal en 1955.

A pesar de haber logrado el voto, el acceso al poder ejecutivo tomó mucho más tiempo. Tuvieron que pasar 24 largos años para que el país viera a su primera mandataria estatal: Griselda Álvarez, quien se convirtió en gobernadora de Colima en 1979.

¿Cuántas gobernadoras hay en 2026 en México?

A más de siete décadas de haber ejercido su derecho al voto por primera vez, el mapa político ha dado su mayor salto. En la actualidad (2026), México cuenta con el récord histórico de 13 mujeres gobernando simultáneamente sus respectivas entidades (incluyendo la jefa de Gobierno), lo que representa más de una tercera parte del territorio nacional.

Las mandatarias en funciones en este 2026 son:



Aguascalientes: Teresa Jiménez Esquivel

Teresa Jiménez Esquivel Baja California: Marina del Pilar Ávila

Marina del Pilar Ávila Campeche: Layda Sansores San Román

Layda Sansores San Román Chihuahua: Maru Campos Galván

Maru Campos Galván Ciudad de México: Clara Brugada Molina

Clara Brugada Molina Colima: Indira Vizcaíno Silva

Indira Vizcaíno Silva Estado de México: Delfina Gómez Álvarez

Delfina Gómez Álvarez Guanajuato: Libia Dennise García Muñoz Ledo

Libia Dennise García Muñoz Ledo Guerrero: Evelyn Salgado Pineda

Evelyn Salgado Pineda Morelos: Margarita González Saravia

Margarita González Saravia Quintana Roo: Mara Lezama Espinosa

Mara Lezama Espinosa Tlaxcala: Lorena Cuéllar Cisneros

Lorena Cuéllar Cisneros Veracruz: Rocío Nahle García

Entre 1979 con Griselda Álvarez y 2021, México solo tuvo 9 gobernadoras en total. Hoy, en 2026, tenemos a 13 gobernando al mismo tiempo.