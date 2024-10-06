Notas
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Ganador de La Academia 2024: ¿Quién se llevó el gran premio?
El ganador de La Academia 2024 se llevará a casa 2 millones 250 mil pesos y un contrato con una disquera para difundir sus nuevos éxitos, ¿quién será?
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Finalistas de La Academia 2024: Conoce a los alumnos que podrían llevarse el gran premio
¡El telón está a punto de caer! A solo unos días de la gran final de la Academia ya se han dado a conocer los nombres de los alumnos que compiten por el éxito.
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¡Será el doble! Esta es la millonaria cifra que se llevará el ganador de la Academia 2024
A solo unos días de llegar a la recta final de la Academia 2024, Jaime Camil y Ricardo Salinas Pliego anunciaron que duplicaran el premio del ganador o ganadora.
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¡Del mejor al peor! Las interpretaciones que conquistaron la Academia 2024 este domingo
Como cada domingo, los alumnos de La Academia luchan por conquistar al público y convertirse en el artista del año, ¿quiénes fueron los mejores de este 25 de agosto?
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¡Santa Fe Klan en La Academia! Conoce al expulsado de hoy 18 de agosto
Las sorpresas no terminan en La Academia, esta noche Santa Fe Klan hará vibrar el escenario; lamentablemente uno de los alumnos tendrá que decir adiós.
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Expulsado de La Academia HOY 11 de agosto: Adiós al sueño un gran artista
¡Una noche más! Este domingo 11 de agosto, un nuevo alumno de La Academia 2024 tendrá que decir adiós; conoce al expulsado del cuarto concierto.