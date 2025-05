“Cancionera”: Natalia Lafourcade y el poder de cantar con el alma

Hay interpretes que marcan un estilo, una era, un momento clave en el entretenimiento global. En ese grupo, hay un lugar relevante para Natalia Lafourcade.

“hay etapas en los procesos creativos, yo creo que de cualquier cosa. O sea, hay confrontación, sobre todo cuando pones una cosa personal tuya... donde pareciera como que hay que romper un hielo y hay que ponerse fuerte, porque si no sueltas la toalla y dices ay, ya, ya no voy a hacer esto. Y es peligroso porque hay que confiar, hay que confiar.” aseguró Natalia Lafourcade.

Una artista que ha marcado toda una generación

La artista más representativa de la generación millenial presenta “Cancionera”, una producción basada en lo crudo de la madurez. Natalia Lafourcade habló sobre su proceso de creación: “Era el año pasado, a punto de cumplir 40 años. Compuse la letra de canciones. LA CANCIÓN. Esa canción la hice literal, adentro de mi ropero. Aquí en la Ciudad de México tengo un lugar donde tengo mis vestuarios y mis cosas. No tenía lugar donde esconderme para escribir y la escribí ahí. Esa semana estaba tratando de encontrar el texto ideal para agradecerle a mis amigos en mi cumpleaños porque hice una fiesta de sin límite de invitados y yo quería recitar algo como un poema de agradecimiento. Así estaba yo, como con eso en la cabeza. Y en eso me inspiré".

Cancionera no es un alto en el camino sino la alerta de proseguir: “Es un homenaje. Cancionero a la canción, a los cancioneros, A LAS CANCIONES del mundo y a todo tipo de canciones que se hacen desde estos personajes que somos, no?” cuestionó la cantante mexicana.

Sus letras han llegado al corazón de los mexicanos

Lafourcade ha creado himnos transgeneracionales, en un ritual de unión colectiva: “Yo creo que es porque la música, como que nos remueve el corazón. Esa es mi sensación, nos nos quita la, nos quita las capas, nos quita las máscaras... Es muy bonito eso de la música. Me gusta mucho ver un salón lleno de personas, todas cantando, todas emocionadas, todas se permiten sentir como que la música abre”.

Una estrella que se alimenta del amor de la audiencia, así es Natalia Lafourcade: “O sea, yo me vuelvo un animal, tú me deberías ver comer después de un show y te daría mucha risa porque me vuelvo un animal. O sea, yo digo por favor, tráiganme así un buen plato de alimento porque termino con mucha energía, termino muy llenita de amor. O sea, de la gente terminó muy conmovida.

“Cancionera” es el disco y la gira que hoy en día realiza Natalia Lafourcade por el país.