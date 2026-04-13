Notas
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Capturan a más de 50 personas durante el partido del América vs. Cruz Azul
La SSC CDMX confirmó la detención de 51 personas durante el Clásico Joven este sábado en el Estadio Banorte; los cargos incluyen reventa de boletos, apartar lugares y posesión de drogas.
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Aficionados del Toluca enardecidos: Tras 4 días formados, boletos de la final se agotan antes de abrir la taquilla
Decenas de aficionados del Toluca protestan frente al Estadio Nemesio Diez, luego de que se agotaran los boletos para la final de la Liga MX antes de abrir la taquilla.
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Capturan al médico que amenazó a aficionados en el estadio de Toluca; presuntamente la Familia Michoacana
La Fiscalía del Edomex capturó a un médico, fan del Toluca, que amenazó a unos aficionados en el estadio Nemesio Diez con “enviarles” a la Familia Michoacana.
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¡Saca la botana! Fechas y horarios de los partidos de la Liga MX, Jornada 4 Clausura 2025 por TV Azteca
¡Martes botanero! No te pierdas la Jornada 4 de Clausura 2025 por TV Azteca, aquí te decimos las fechas y horarios, de los partidos de la Liga Mx.
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Liga MX: Dónde y cómo ver por TV Azteca el partido de Juárez vs. Cruz Azul EN VIVO
Los Bravos de Juárez y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Olímpico Benito Juárez y el partido lo podrás ver en vivo y por internet en TV Azteca Deportes.
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Águilas del América anuncia partido contra el Inter Miami; ¿dónde y cuando será?
El Club América anunció la fecha del primer partido amistoso contra Inter Miami, ambas escuadras confirmaron el duelo para el 2025 por medio de redes sociales.