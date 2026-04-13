Capturan a más de 50 personas durante el partido del América vs. Cruz Azul

Este sábado, durante el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) llevó a cabo un operativo que culminó con decenas de personas recluidas ante el Ministerio Público, luego de identificar a hombres y mujeres revendiendo boletos y apartando lugares.

Operativo en el América vs Cruz Azul: Caen 21 por reventa de boletos en el Estadio Banorte

Uno de los puntos críticos del operativo fue el combate a la reventa de boletos en las inmediaciones del inmueble. Durante los recorridos de vigilancia, los oficiales detectaron a 21 personas (15 hombres y seis mujeres) que ofrecían entradas a precios superiores a los autorizados en taquilla.



Entre los detenidos por esta falta se encontraban seis menores de edad .

. De los adultos arrestados, 14 ya contaban con antecedentes previos por la misma actividad ilícita.

previos por la misma actividad ilícita. De manera paralela, se aplicó la Ley de Cultura Cívica para inhibir el estacionamiento prohibido, resultando en la detención de 31 personas que apartaban lugares en la vía pública.

Caen 51 personas durante el América vs. Cruz Azul; apartaban y revendían boletos | Foto: SSC CDMX

Droga y desalojos en el Estadio Banorte: Saldo del operativo de la SSC

Al interior del Estadio Banorte, las acciones preventivas no cesaron para garantizar un ambiente familiar. El personal de la Policía Auxiliar reforzó los filtros de revisión en las rampas y accesos principales.



Posesión de sustancias: Cuatro hombres de entre 24 y 37 años fueron retirados tras ser sorprendidos con bolsas de aparente marihuana, hongos y un recipiente con Thinner .

Cuatro hombres de entre 24 y 37 años fueron retirados tras ser sorprendidos con bolsas de aparente . Conductas de riesgo: Un aficionado de 38 años fue desalojado del recinto tras trepar una barda en repetidas ocasiones, ignorando las advertencias de seguridad.

Al finalizar el encuentro, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, acudió personalmente a las instalaciones para supervisar el desfogue total de los aficionados y el correcto funcionamiento del operativo de movilidad.

El titular de la SSC estuvo acompañado por mandos de Operación Policial y Control de Tránsito y se agilizó la vialidad en avenidas clave como Avenida de los Insurgentes para intentar normalizar el tránsito en la alcaldía Coyoacán.