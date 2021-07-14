Taiwán registra 28 sismos en cinco horas

La costa oriental de Taiwán ha registrado al menos 28 sismos en un lapso de poco menos de cinco horas, siendo el más intenso de 5.2 grados en la escala utilizada a nivel local, cuyo máximo es de 7, de acuerdo con la Oficina Central de Meteorología de Taiwán (OCMT).

De acuerdo con medios locales, hasta el momento sólo se han presentado daños menores en algunas construcciones y no se han reportado víctimas a consecuencia de los movimientos telúricos.

El primero de los sismos se produjo a las 6:52 horas de la mañana, tiempo local, y presentó una magnitud de 5.2 sobre 7, con una profundidad de 5.9 kilómetros. El epicentro se localizó a 5.1 kilómetros al suroeste de la localidad de Hualien.

De acuerdo con el departamento sismológico de la OCMT, también se produjeron dos sismos más que alcanzaron los 5 grados de intensidad, uno a las 6:59 y otro más a las 7:45 de la mañana.

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Taiwán podría registrar más sismos

Debido a la ubicación geográfica de Taiwán, sobre la confluencia de las placas filipina y eurasiática, no se descartan más sismos en las próximas horas y días.

El departamento sismológico de la OCMT aseguró que los sismos presentados este miércoles son réplicas de movimientos acontecidos los pasados 7 y 8 de julio, por lo que es probable que hayan nuevas réplicas en los próximos días.

Los 28 sismos registrados este miércoles han alcanzado un radio máximo de 19.4 kilómetros en torno a la localidad de Hualien.

El sismo más reciente fue registrado a las 11:23 de la mañana, de acuerdo con la OCMT, y fue de una intensidad de 2.9 grados en la escala local.

Autoridades de Taiwán señalaron que ya se desplegaron equipos para localizar posibles daños en construcciones a consecuencia de los sismos, pero se descartan daños de consideración por ahora.

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