Talibanes de Afganistán recorren con armas parques de diversiones

Combatientes talibanes, que actualmente dirigen Afganistán, ya no podrán portar sus armas mientras se encuentren en los parques de diversiones de la nación asiática.

En una medida que parece ser otro esfuerzo de los nuevos gobernantes de Afganistán por suavizar su imagen, un portavoz del talibán señaló que "los muyahidines del Emirato Islámico no pueden entrar en los parques de atracciones con armas".

In an effort to present a more moderate face to their fellow Afghans and to the wider world, the Taliban said its fighters will no longer be allowed to carry their weapons in amusement parks in Afghanistan https://t.co/5QWykX6yie pic.twitter.com/QQ11lSwyfR — Reuters (@Reuters) February 2, 2022

Desde que tomaron el poder de Afganistán en agosto pasado, los combatientes talibanes, muchos de los cuales pasadon la mayor parte de su vida librando una insurgencia de 20 años contra un gobierno respaldado por Estados Unidos, han acudido en masa a parques de diversiones en diversas ciudades el Emirato Islámico de Afganistán.



Zabihullah Mujahid, principal portavoz talibán:

Los muyahidines del Emirato Islámico no pueden entrar en los parques de atracciones con armas, uniformes militares y vehículos.

El principal portavoz de los talibanes también aseguró que los combatientes están "obligados a respetar todas las normas y reglamentos de los parques de diversiones".

در هيچ جاي دنيا #زن به اين ميزان مورد تحقير و #خشونت قرار نگرفته است، حتي اعراب بيابان گرد قبل از #اسلام با زنان اينقدر #وحشيانه و #ظالمانه برخورد نمي نمودند كه گروه وحشي طا.لب با زنان سرزمين من مي نمايد… pic.twitter.com/dZU7Erq5b0 — Ꭱamin Khalili💙 (@Raminkhalili4) January 23, 2022

Talibanes quieren quitarse la reputación de inflexibles

Desde siempre, los talibanes se ganaron una reputación de inflexibles y a menudo de brutales ejecutores respecto de sus estrictas costumbres sobre todo cuando gobernaron Afganistán por última vez, entre los años de 1996 y 2001.

Desde el pasado mes de agosto, cuando tomaron el control del Emirato Islámico de Afganistán, los talibanes han intentado presentar una cara más moderada hacia sus compatriotas afganos y al resto del mundo, esto mientras su actual gabinete se enfrenta a una inminente crisis humanitaria.

Talibanes atraídos por los parques de diversiones

Resulta que por muy estrictos que parezcan, a los talibanes siempre les han resultado atractivos los parques de diversiones. Sus preferidos son unos parques de atracciones de Kabul y otro que es un parque acuático ubicado en el embalse de Qargha, en la periferia occidental de dicha ciudad.

Andy Vermaut shares:Taliban fighters not allowed entering entertainment parks with weapons: The Taliban have ordered its troops not to enter amusement parks while dressed in fatigues and armed with weapons. https://t.co/DtXK9gBWX4 Thank you. pic.twitter.com/D6yYsIb8nC — Andy Vermaut (@AndyVermaut) February 2, 2022

Talibanes visitaban parques de diversiones portando armas largas

Armados con sus pistolas y rifles automáticos, los combatientes talibanes hacían filas para subir al carrusel y a otras de las principales atracciones como las del barco pirata, todo en medio de la sorpresiva mirada de los habituales visitantes que no podían evitar los nervios.

De hecho, la mayoría de los combatientes talibanes nunca habían estado en la ciudad de Kabul y mucho menos habían visitado parques de diversiones. Es por eso que en cuanto los talibanes tomaron el control de la Kabul, capital de Afganistán, el pasado 15 de agosto, se mostraron ansiosos por visitar los parques de diversiones antes de regresar a sus tareas en el Emirato Islámico de Afganistán.