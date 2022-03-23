Talibanes ordenan que escuelas de mujeres sigan cerradas en Afganistán

Tras el anunció de reabrir escuelas de mujeres en Afganistán, los talibanes se retractaron y anunciaron este miércoles que continuarán cerradas hasta que elaboren un plan conforme la ley islámica para que puedan abrirlas.

La nueva decisión de los talibanes de mantener las escuelas de mujeres cerradas provocó la indignación de varias organizaciones humanitarias, así como de grupos de derechos humanos y el llanto de varias estudiantes.

Algunas profesoras declararon para medios locales que las alumnas regresaron a los planteles este miércoles, sin embargo, tuvieron que regresar a sus casas tras el anunció de los talibanes de mantenerlos cerrados.

"Todas nos quedamos totalmente desesperadas cuando la directora nos lo dijo; ella también estaba llorando", indicó una estudiante, que no quiso dar su nombre por razones de seguridad.

Suhail Shaheen, un alto miembro de los talibanes afincado en Doha, dijo que el aplazamiento de la apertura de las escuelas de mujeres se debía a una cuestión técnica y que el Ministerio de Educación está trabajando en la estandarización de los uniformes para las estudiantes de todo el país

"Esperamos que la cuestión de los uniformes se resuelva y finalice lo antes posible", dijo.

|Reuters

Afganistán abriría escuelas de mujeres este miércoles

La semana pasada, el Ministerio de Educación de Afganistán informó que las escuelas de mujeres abrirían en todo el país, después de meses de restricciones para las niñas en edad escolar.

Incluso, un día antes de realizarse la apertura de escuelas de mujeres, el ministerio publicó un video donde felicitaba a las estudiantes por su regreso a clases.

No obstante, esta mañana, un aviso del Ministerio de Educación dijo que lasescuelas para mujeres estarían cerradas hasta que se elabore un plan de acuerdo con la ley islámica y la cultura afgana, por lo que las alumnas no pudieron ingresar a los planteles.

ONU condena decisión de los talibanes

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, dijo que la decisión de los talibanes era "una profunda decepción y profundamente perjudicial para Afganistán".

"La negación de la educación no sólo viola la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas a la educación", dijo Guterres en un comunicado. "Insto a las autoridades de facto talibanes a que abran las escuelas para todos los estudiantes sin más demora".

