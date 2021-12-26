Talibanes prohíben a las mujeres viajar sin un acompañante hombre

Los talibanes informaron que las mujeres de Kabul que quieran viajar largas distancias, deberán portar velo y estar escoltadas por un acompañante hombre que sea parte de su familia inmediata.

A través de una recomendación, el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio de los talibanes, pidió a los conductores que únicamente acepten a mujeres en sus vehículos si estas llevan velo islámico y un acompañante masculino.

"Las mujeres que viajen más de 45 millas (72 kilómetros) no pueden realizar el viaje si no están acompañadas por un miembro cercano de la familia", declaró el portavoz del Ministerio, Sadeq Akif Muhajir, quien precisó que el acompañante debe ser un hombre.

Los talibanes no precisaron qué entienden por "velo islámico", si se trata de un pañuelo o si abarca también el rostro, ya que la mayoría de las mujeres afganas lucen prendas que cubren mucho más.

The humanitarian crisis in Afghanistan is a human rights crisis, particularly a women’s rights crisis: a thread. — Heather Barr (@heatherbarr1) December 13, 2021

Talibanes imponen nuevas normas estrictas para las mujeres

Desde su llegada al poder en agosto, los talibanes han impuesto diversas restricciones a las mujeres y niñas, a pesar de sus promesas iniciales de que el régimen sería menos estricto que el gobierno anterior.

Sin embargo, al prohibir que las mujeres viajen sin un acompañante hombre, las medidas de control parecen seguir siendo estrictas, por lo que la ayuda humanitaria se reduce, ya que esta es una nueva señal del endurecimiento del régimen.

Esto se produce unas semanas después de que el ministerio pidió a las televisiones afganas no difundir "telenovelas y culebrones con mujeres", y que debían asegurarse de que las periodistas llevaran "velo islámico" en pantalla.

"Esta nueva orden va sobre todo (...) más lejos en convertir a las mujeres en prisioneras", dijo Heather Barr, de la ONG Human Rights Watch.

Además, dentro de la serie de normas impuestas por los talibanes, también se encuentra la prohibición a los taxistas de reproducir música en sus vehículos.

El primer gobierno, obligó a las mujeres a llevar el burka, no podían salir de casa sin un hombre y no se les permitía trabajar ni estudiar.

