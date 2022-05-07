Talibanes ordenan a mujeres en Afganistán cubrirse la cara en público

Los talibanes ordenaron a las mujeres afganas cubrirse la cara en público, una medida que representa el retroceso en los derechos de las mujeres, y la dura línea de restricciones impuesta por el gobierno en Afganistán.

El anunció de los talibanes causó el enojó de las mujeres en Afganistán y de varios defensores de los derechos en el mundo.

El decreto obliga a las mujeres a cubrirse el rostro en público, y si alguna decide no hacerlo, los talibanes tendrán el derecho de encarcelar o despedir de su trabajo a su padre, hermano o pariente varón más cercano.

|Reuters

"El Emirato Islámico quiere que todos nuestros hermanos y hermanas en Afganistán tengan una vida segura, feliz y digna", dijo Mohammad Khalid Hanifi, ministro del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio durante una conferencia de prensa en la capital Kabul.

El gobierno de los talibanes se enfrentó a intensas críticas por parte de países occidentales y de algunos eruditos y religiosos islamistas, quienes aseguraron que con sus decisiones limitan los derechos de las mujeres en Afganistán, como sucedió cuando cerraron las escuelas para niñas.

Talibanes imponen fuertes medidas contra mujeres en Afganistán

Cuando los talibanes regresaron al poder en Afganistán aseguraron que su gobierno cambiaría y no sería tan duro con las mujeres, sin embargo, en los últimos meses agregaron regulaciones que limitan el limitan el movimiento de las mujeres sin un acompañante hombre, también prohibieron que hombres y mujeres visiten parques juntos.

Después cerraron las escuelas secundarias para las mujeres, y aunque aseguraron que las abrirían de nuevo, aún no hay fecha para eso. Ahora las obligarán a cubrirse el rostro por completo en público, como sucedió entre 1996 y 2001, cuando los talibanes las obligaban a cubrirse por completo on el burka.

Y aunque la mayoría de las mujeres en Afganistán usan un pañuelo en la cabeza por motivos religiosos, en muchas áreas urbanas, como la capital Kabul, no se cubren el rostro aunque estén en público.

“Pedimos a los talibanes que sean amables con su nación, ya que el pueblo afgano ha sufrido mucho en los últimos cuarenta años, la gente ya no debería molestarse”, dijo el vendedor de burka Nazar Qasemzada.

En una forma de demostrar el descontento por estas prácticas, algunos países como Estados Unidos recortaron la ayuda al desarrollo y sancionaron al sistema bancario de la nación para empujar a Afganistán hacia la ruina económica.

