Talibanes discuten respuesta por muerte de Zawahiri, líder de Al Qaeda

Los máximos dirigentes de los talibanes de Afganistán, discuten sobre cómo responder a un ataque estadunidense con un dron utilizado en Kabul que presuntamente terminó con la vida de Ayman al Zawahiri, líder de la red terrorista Al Qaeda.

El pasado domingo (31 de julio de 2022) Estados Unidos mató a Zawahiri con un misil disparado desde un avión no tripulado mientras se encontraba en un balcón de su escondite en la ciudad de Kabul, señalaron funcionarios estadunidenses, en el mayor golpe a los militantes de Al Qaeda, desde que Osama bin Laden fue abatido hace más de diez años.

BREAKING: Pres. Biden announces al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri was killed in an airstrike in Kabul.



“He carved a trail of murder and violence against American citizens, American servicemembers, American diplomats and American interests.” https://t.co/L47jU0l12s pic.twitter.com/RbCDSaYVzm — ABC News (@ABC) August 1, 2022

Los talibanes no han confirmado la muerte de Zawahiri

Desde un principio, miembros del grupo islamista, viejo aliado de Al Qaeda, confirmaron el ataque con drones del pasado domingo, pero señalaron que la casa que fue alcanzada se encontraba vacía.

Un dirigente talibán que ocupa un importante cargo en Kabul, capital de Afganistán, le dijo a Reuters que: "Hay reuniones a muy alto nivel sobre si deben reaccionar al ataque con drones y, en caso de que decidan hacerlo, cuál es la forma adecuada". Aun así, el integrante de los talibanes tampoco confirmó que Zawahiri estaba en la casa impactada por el misil estadunidense.

Cabe señalar que la reacción de los talibanes podría tener importantes repercusiones, ya que el grupo busca la legitimidad internacional y el acceso a miles de millones de dólares en fondos congelados, luego de la derrota de un gobierno respaldado por Estados Unidos, hace un año.

Otro funcionario talibán que confirmó las reuniones de alto nivel, afirmó que no sabía lo que se estaba discutiendo y que no creía que Zawahiri estuviera en la casa.

په کابل ښار د ډرون برید په اړه د اسلامي امارت د ویاند څرګندوني



د روان ۱۴۴۴ هجري قمري کال د لومړۍ میاشتې په دوهمه نېټه د کابل ښار په شېرپور سیمه کې په یوه مسکوني کور هوایي برید ترسره شو.

په لومړیو کې د پېښې نوعیت څرګند نشو. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 1, 2022

Por otra parte, Suhail Shaheen, representante designado de los talibanes ante la Organización de las Naciones Unidas, le dijo a los medios que no había recibido ninguna noticia acerca de la posición de los talibanes.

Suhail Shaheen, representante designado de los talibanes ante ONU:

Estoy esperando los detalles y la reacción de Kabul.

EU advierte a sus ciudadanos sobre potenciales ataques terroristas

Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos acerca de potenciales ataques terroristas, luego de haber asesinado a Ayman al Zawahiri, Líder de la red terrorista Al Qaeda.