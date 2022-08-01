El líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, muerió en un ataque aéreo de Estados Unidos en Kabul.

Al-Zawahiri era el número dos del grupo terrorista cuando, junto a Osama Bin Laden, atacó Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001.

Este es el mayor golpe contra la organización desde que en 2011 las fuerzas estadounidenses eliminaron a Osama bin Laden.

La muerte del líder de la organización terrorista Al-Qaeda es el resultado de una operación contra terrorismo ejecutada por Estados Unidos en Afganistán.

¿Quién era Ayman al-Zawahiri?

Ayman al-Zawahiri, un médico y cirujano egipcio, y estaba identificado como quien ayudó a coordinar los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los que secuestraron cuatro aviones civiles que estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, el Pentágono y un campo de Pensilvania, matando a casi 3 mil personas.

Uno de los funcionarios, que habló en condición de anonimato, dijo que el ataque con un dron fue ejecutado por la CIA en Kabul el domingo.

Esta es la primera operación militar de Estados Unidos en Afganistán desde la retirada total de tropas y diplomáticos estadounidenses hace un año.

El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, condenó el ataque como una violación de los principios internacionales.

El presidente Joe Biden tiene programado dar un informe personal este lunes al anochecer desde la Casa Blanca, que describió el ataque como “una operación exitosa contra el terrorismo”.

Tonight at 7:30 PM ET, President Biden will deliver remarks on a successful counterterrorism operation. — The White House (@WhiteHouse) August 1, 2022

Biden habla de la operación que acabó con Al-Zawahiri

El presidento Joe Biden habló de operación contra el terrorismo que terminó con la muerte de Ayman Al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda.

Afirmó que el ataque aéreo que cobró la vida del líder de Al-Qaeda se realizó el pasado sábado 30 de julio bajo su dirección, luego de confirmarse su ubicación en Kabul, capital de Afganistán.

Al-Zawahiri estaba en la ciudad de camino a visitar a unos parientes cuando sucedió el ataque aéreo. De acuerdo a Biden, ningúno de sus familiares o civiles afganos cercanos al lugar fue muerto durante el ataque.

Aseguró que la operación fue calculada al detalle para tener éxito y evitar daños a civiles y solo se informó hasta que se supo exitosa la misión.

En su discurso, aseguró que Al-Zawahiri era el segundo de Osama bin Laden, y que estuvo muy involucrado en la planeación de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el más sangriento y con más víctimas en Estados Unidos.

Además, el presidente Biden dijo que estuvo detrás de varios ataques en contra de ciudadanos estadounidenses así como de los atentados en las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, entre otros.

También aseguró que Al-Zawahiri fue quien quedó a cargo de la organización terrorista Al-Qaeda y los brazos que tiene por el mundo, mientras alentó los ataques a Estados Unidos y sus aliados.

Tras numerar las acusaciones al terrorista, Biden aseguró que la justicia por fín se había impartido con la muerte de Al-Zawahiri, por lo que el mundo ya no debía temer a este "asesino" y señaló que este operativo era solo una muestra de la capacidad de defensa del país ante las amenazas.

Recalcó que sin improtar cuánto le tome a la nación, cualquier persona que sea una amenaza a la seguridad de Estados Unidos será atrapada.