“Que esos valores no se los hayan enseñado sus padres": Taquería en Celaya publica VIDEO de 4 jóvenes que se van sin pagar

Una taquería de Celaya, Guanajuato, ganó fama en redes sociales tras exhibir a cuatro jóvenes que cenaron en el local y se marcharon sin pagar la cuenta.

Qué pasó en la Taquería El Tucán de Celaya

El negocio, identificado como Taquería El Tucán, publicó un video en su perfil de Facebook donde es posible apreciar el momento en que los jóvenes abandonan el establecimiento sin realizar el pago por su consumo.

El mensaje que acompañó la publicación ha generado miles de reacciones y comentarios. Los dueños del negocio dirigieron un mensaje directo a los jóvenes involucrados, en el que expresaron su decepción por lo sucedido.

Así fue el momento en que se fueron sin pagar en Celaya

“A los chicos que pasaron a cenar a Taquería El Tucán, espero que esos valores no se los hayan enseñado sus padres el consumir en un negocio local y salirse sin pagar”, escribieron los administradores del perfil de la taquería en redes sociales.

No obstante, eso no fue todo. El mensaje también incluyó una nota irónica y solidaria a la vez: “No se preocupen, nosotros les invitamos la cena”.