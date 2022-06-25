Tarjeta de transporte CDMX: dónde comprar y qué beneficios tiene

En la Ciudad de México (CDMX) pagar el transporte público ya no es una acrobacia desde que se puso en marcha la tarjeta de transporte o también conocida la tarjeta multimodal, ¿dónde comprarla?

Ahora, 11.5 millones de personas dejaron de lado la morralla y ahora usan la tarjeta de transporte que no solo permite viajes en el Metro de la CDMX, también en el Metrobús, Trolebús, Cablebús, Ecobici, el RTP, incluso en transporte concesionado.

Los propios usuarios ven en la tarjeta de transporte de la CDMX una forma práctica de pagar sus viajes y así evitar traer monedas.

"Es muy práctica esa tarjetita, muy cómoda, y usted evita traer tantas monedas en su bolsa y mire con esa tarjetita desde casita vámonos ida y vuelta", comentó Jesús, usuario de la tarjeta de transporte multimodal.

"Está muy bien ya que anteriormente cargábamos con diferentes tarjetas, en este caso para los diferentes medios de transporte, ahorita la verdad a mí me funciona bastante”, comentó Elida, otra usuaria de la tarjeta.

¿Dónde comprar tarjeta de transporte de CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de la Movilidad (Semovi) estas tarjetas se pueden adquirir en diversos puntos de la ciudad, incluso se pueden recargar a través de internet.

En este mapa se podrán conocer los puntos más cercanos para adquirir la tarjeta de transporte de la CDMX.

La #TarjetaMI 💳 agiliza el ingreso a los diferentes medios de transporte de la Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.



📍 Conoce los puntos de recarga cercanos a tu ubicación que cuentan con terminal @MercadoPagoMex: https://t.co/Ph6BGZxwQ5 pic.twitter.com/g5pMcgctiM — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 24, 2022

¿Cuánto cuesta la tarjeta de transporte de CDMX?

El plástico tiene un costo de 15 pesos y se debe realizar una recarga mínima de 6 pesos, en el caso de adquirirse en el Metrobús, y tiene una recarga máxima de 120 pesos.

¿Qué ventajas tiene la tarjeta de transporte de la CDMX?

En palabras de los usuarios, la tarjeta de transporte les permite abordar diversos tipos de transporte en caso de que alguna estación se encuentre cerrada.

“Es buena y muy accesible para cualquier tipo de transporte, a veces puede estar cerrada una línea del metro y te queda cerca la del Metrobús entonces muchas veces la ocupas para todo, entonces para mí es buena opción”, comentó Carmen quien es usuaria del transporte de la CDMX.

Otra de sus beneficios es que en caso de no recargarla en algunos de los mil 153 puntos físicos, se puede hacer a través de internet.