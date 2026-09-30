Entre imposiciones y alianzas rotas": Morena completa sus 17 perfiles estatales en medio de fuertes pugnas internas

El proceso de Morena para definir a sus 17 coordinadores estatales cerró entre acusaciones de opacidad y severos pleitos de cúpula. Mientras la diputada Marybel Villegas denunció que las encuestas “parecen hechas a la medida”, la dirigencia de Citlalli Hernández y Ariadna Montiel defendió las listas. El reparto expuso la victoria de grupos de poder: en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar dejó fuera a Andrea Chávez, mientras gobernadores colocaron a sus alfiles en Campeche, Colima, Michoacán, Zacatecas y Sonora, provocando el llanto en vivo de aspirantes descartadas como Célida López.

#QueNoSeNosOlvide | Dedazo y opacidad: @PartidoMorenaMx impone a 17 aspirantes rumbo a 2027 entre disputas y encuestas opacas



Morena definió a sus 17 candidatos para las gubernaturas de 2027 en medio de severas inconformidades y denuncias por encuestas secretas.



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La repartición también evidenció concesiones al Partido Verde, cediéndole Quintana Roo con Eugenio Segura, Nayarit con Jasmine Bugarín y Baja California Sur con Manuel Cota. No obstante, las fracturas estallaron en San Luis Potosí, donde la postulación guinda de Elí Cervantes rompió el pacto con la senadora ecologista Ruth González, quien adelantó que no irán juntos. Con nombres controversiales como Clara Luz Flores en Nuevo León, Santiago Nieto en Querétaro y Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, el oficialismo encara el 2027 marcado por heridas internas.