¡Morena vs. Morena! Tatiana Clouthier usa libro de AMLO para criticar a Clara Luz Flores en Nuevo León

El fuego amigo al interior de Morena volvió a encenderse en Nuevo León, dejando al descubierto las profundas fracturas entre los liderazgos guindas de cara a las elecciones 2027. A través de un video difundido en sus redes sociales, Tatiana Clouthier echó mano del libro publicado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para enviar una severa pedrada a la dirigencia de su partido tras la designación de Clara Luz Flores Carrales como aspirante a la gubernatura, cuestionando la falta de principios y la incongruencia ideológica de sumar a perfiles con un pasado polémico.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, Clouthier abrió el texto en la página 667 para dar lectura a un pasaje en el que López Obrador llama a no caer en "medias tintas" ni en la moderación, recordando que ser de izquierda implica sostener con firmeza los ideales de "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo". La exsecretaria de Economía utilizó estas líneas para arremeter contra las decisiones de Morena en la entidad, señalando que la ética y la convicción exigen representar causas verdaderas y no acuerdos de conveniencia que traicionan a la militancia fundadora.

Se llevan pesado… así va la pelea Morena vs Morena @tatclouthier usa el libro de AMLO para criticar a Morena y la designación de Clara Luz Flores como candidata en NL pic.twitter.com/ZHPfDI4Pim — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 16, 2026

El escándalo del video con Keith Raniere y la secta NXIVM

Para redoblar el impacto de su crítica, Tatiana Clouthier ilustró su mensaje con las controvertidas imágenes de la entrevista entre Clara Luz Flores y Keith Raniere, líder de la secta NXIVM condenado en Estados Unidos por tráfico sexual y extorsión. El material rescata la célebre declaración de Flores Carrales en la que negó haber conocido las actividades ilícitas de la organización, asegurando: "Yo no conocí nada más... a las personas que conocí son a las personas que estaban aquí en Monterrey". La inclusión de este fragmento reabrió el escándalo que sepultó las aspiraciones de Clara Luz en el proceso de 2021, exhibiendo el malestar por revivir candidaturas manchadas por la opacidad.

Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, fue condenado a 120 años de prisión por tráfico sexual y pornografía infantil en EEUU.



Clara Luz Flores, coach en dicha secta sexual, es nombrada titular de la @sesnsp por AMLO 😳



Esta mujer no debería ocupar ningún cargo público. Nunca👇 pic.twitter.com/AORYXNdMGU — Enea Salgado (@Enea_Salgado) June 21, 2022

Hacia el final de la publicación, Clouthier dejó en claro que no se quedará de brazos cruzados frente a la conducción actual de Morena. Al cierre del metraje, la exfuncionaria desplegó el logotipo oficial de la plataforma política y social que se encuentra impulsando bajo el nombre "Todos con Conciencia", dejando abierta la puerta a una movilización interna o a una eventual ruta independiente para hacer frente al pragmatismo de la dirigencia partidista en Nuevo León.