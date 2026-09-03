¿Sabía que iban a matarlo? El mensaje del tecladista de Camilo Séptimo antes de ser asesinado

Tras el homicidio de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista de Camilo Séptimo, en Atizapán, Estado de México, se reveló que el artista de 38 años de edad pidió ayuda antes de ser asesinado junto con su familia.

Los hechos ocurrieron este 1 de septiembre de 2026, entre las 17:30 y las 19:40 horas, en su departamento

en una torre residencial del Fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Bosque Esmeralda.

Socio de tecladista de Camilo Séptimo es el presunto asesino

El presunto responsable del crimen es un hombre identificado como Diego Sebastián "N", quien era socio de Jonathan Meléndez y lo conocía por negocios.

Agentes lo detuvieron, junto con otro hombre llamado Gerardo "N", al ser el presunto asesino, el cual fue grabado por una cámara de un elevador subiendo al departamento de las víctimas.

Diego Sebastián "N", de 51 años, fue detenido en la zona de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, sobre la carretera México-Toluca, a unos metros del Conalep plantel El Zarco, a las 09:25 horas.

Este sujeto, de acuerdo con fuentes se seguridad consultadas por Azteca Noticias, era socio del artista en un negocio relacionado con una plataforma digital para rentar casas para hospedaje.

Según las primeras indagatorias, el móvil del crimen apunta a un robo toda vez que el supuesto asesino y el artista se conocían, relación que hizo que el Diego Sebastián "N" entrara a la casa con consentimiento de las víctimas.

Difunden video de Diego "N", presunto responsable del asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y su familia.



Las imágenes son del momento previo a llegar al departamento donde ocurrió el crimen.



Aquí la cronología del asesinato; solo su hijo de 6 años… pic.twitter.com/FVcOyxOOHq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

Antes de ser asesinado, integrante de Camilo Séptimo pidió ayuda

Diego Sebastián "N" y Jonathan Meléndez acordaron verse este martes, pero antes de ello, el compositor llamó a un amigo identificado como Freddy, diciéndole que si por la noche no contestaba, pidiera ayuda a las autoridades.

Esta versión fue dada a conocer por el periodista Antinio Nieto, quien publicó que Jonathan le dijo a su amigo Freddy que tenía problemas con Diego Sebastián "N". Al contactar a su amigo, el tecladista le habría: "ya sabes que traigo unos pedos (con Diego Sebastián "N").

Esposa del tecladista estaba embarazada y la mataron con su hija

Aunque el multihomicidio ocurrió por la tarde de ayer, a las 23:50 horas, la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro personas muertas y un menor de 6 años con vida.

Cuando los elementos de seguridad llegaron observaron que al interior del departamento había una mujer de 35 años y en estado de gestación, la hija de ambos de 3 años y una joven de 21 años, quien trabaja como empleada doméstica.

En la escena también estaba un perro que la familia tenía como mascota y fue localizado maniatado y sin vida.

Socio y presunto asesinó llegó antes que el tecladista y amagó a su esposa

Según lo publicado por el periodista, Diego Sebastián "N" llegó a las 17:24 horas al departamento, pero el integrante de la banda de rock aún no llegaba y Ana Paula, su esposa, le abrió la puerta.

Luego presuntamente amagó con una pistola a la mujer y a su hija de tres años, y le ordenó que amarrara a su perro para que no ladrara.

El socio del artista habría amordazado y maniatado a la esposa de y su hija, a quienes disparó; todo mientras la trabajadora, quien estaba en otra habitación con el menor de 6 años.

Cuando la trabajadora escuchó los disparos, salió a ver qué pasaba y en ese momento este hombre presuntamente la llevó a otro cuarto, la amarró y le disparó en la espalda.

Jonathan Meléndez llegó y vio a su familia muerta

Según la versión que compartió el periodista, Jonathan Meléndez llegó a su casa después y Diego Sebastián "N" le exigió $300 mil pesos que supuestamente eran de él, pero al escuchar esto discutieron.

Pero el tecladista se dio cuenta que su familia había sido asesinada y su socio lo sometió, amarró y le disparó en el sillón, para luego huir con Gerardo "N", quien según dijo que el solo iba como chofer y expresó: “Solo me dijo que íbamos a ir por una lanota”.

