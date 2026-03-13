Congreso de CDMX genera polémica por iniciativa de la regulación inmobiliaria

¿Polémica de la regulación inmobiliaria? En el Congreso de la Ciudad de México, algunos legisladores y legisladoras insisten en meterse con sus bienes, y es que en el pleno de Donceles y Allende se presentó una iniciativa que podría cambiar las reglas sobre cómo los capitalinos pueden usar sus propios inmuebles, todo esto bajo el argumento de la gentrificación.

Iniciativa para reformar las viviendas

La diputada Diana Sánchez Barrios, aliada de Morena, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones en la Ciudad de México, como la ley de turismo, de establecimientos mercantiles y de vivienda, entre otras normativas.

“Es clarísimo cómo va en contra de la propiedad privada”, dijo Diego Garrido, diputado local del PAN.

Uno de los puntos que más polémica ha generado es que los nuevos desarrollos habitacionales ya no podrán destinarse al hospedaje de corta estancia.

“Esta iniciativa establece que los desarrollos habitacionales nuevos no podrán destinarse a este tipo de régimen de hospedaje temporal”, dijo Diana Sánchez Barrios, de Asoc. Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente.

“Te prohíben que tú puedas rentar tu inmueble en plataformas electrónicas si es un departamento nuevo. Esto verdaderamente ya rebasa cualquier espectro, es incluso inconstitucional, afecta a la libertad, afecta a la propiedad privada”, mencionó Diego Garrido, diputado local del PAN.

La legisladora también explicó que el hospedaje entre particulares tendrá reglas específicas y que los propietarios deberán cumplir puntualmente.

“Que el anfitrión viva en el inmueble, que solo pueda registrar una vivienda y que el uso de suelo sea habitacional”, dijo Diana Sánchez Barrios, de Asoc. Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente.

“Te obliga a que tú vivas en ese inmueble para poderlo rentar en Airbnb o esas plataformas, te obliga a que solamente puedas rentar uno, y si tienes dos o tres, no los puedes poner a la renta entonces. Y también te obliga a que, según lo que dijo en tribuna, sea de uso habitacional, el uso de suelo sea habitacional, cuando se contradice en el texto de la propuesta que obliga a que el uso de suelo sea comercial”, mencionó Diego Garrido, diputado local del PAN.

¿Se abrirá nuevo debate por la iniciativa?

Son tan solo algunos de los alcances de esta iniciativa que, de ser aprobada por la aplanadora de Morena y sus partidos satélites, podría abrir un nuevo debate sobre hasta dónde puede llegar el gobierno al decidir qué pueden o no hacer los ciudadanos con sus propios inmuebles.

“La realidad es que se están metiendo con el patrimonio de las personas, se están metiendo con la libertad que tiene la gente de poder utilizar su patrimonio como de la manera que más le plazca. La verdad es que también es que ellos están en contra de las personas que de una u otra manera han trabajado o han generado algún tipo de patrimonio”, explicó David Chávez, abogado especialista en materia administrativa.