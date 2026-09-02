Tecladista de Camilo Séptimo conocía a su asesino y esto se reveló de él

Un día después del homicidio de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista de la banda de rock mexicana Camilo Séptimo, el presunto asesino y un supuesto cómplice fueron detenidos.

El multihomicidio ocurrió la tarde de este 1 de septiembre dentro de un departamento en una torre residencial al interior del Fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Bosque Esmeralda, en el municipio de Atizapán, Estado de México.

#IMPORTANTE | Conmoción en la escena musical mexicana



La Fiscalía del Edomex confirmó el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la agrupación @CamiloVIImx, durante un ataque armado al interior de su inmueble en Atizapán de Zaragoza.



En el lugar, fueron privados de la… pic.twitter.com/Go1F80h70Q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

Matan a esposa embarazada, hija y perro del tecladista

El crimen ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas, pero fue hasta las 23:50 horas cuando la policía municipal de Atizapán de Zaragoza llegó y se percató que dentro del deparamento había cuatro cuerpos y un perro maniatado.

Además del productor musical y compositor, de 38 años de dad, también mataron a su familia. Entre las víctimas estaba su esposa Ana Paula, de 35 años, quien tenía cuatro meses de embarazo, pero en el lugar también encontrados otros cuerpos: era la hija de ambos, de 3 años, y una joven de 21 años, quien trabajaba como empleada doméstica.

Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas y menor tenía un balazo en la cabeza, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda. Dentro del departamento también había un menor de 6 años de edad con vida y sin signos de violencia.

¿Qué se sabe del presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo?

Las investigaciones de las autoridades señalan que los dos presuntos implicados son Diego Sebastián "N" y Gerardo "N".

Ambos habrían aprovechado la relación de confianza de Diego Sebastián "N" con las víctimas para acceder al domicilio, al cual entró subiendo por un elevador y una cámara de seguridad lo grabó.

De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias Diego Sebastián "N" era socio del tecladista con quien tenía una relación de negocios en una plataforma digital para conectar a personas con alojamientos temporales.

Como parte del móvil del crimen se investiga que el homicidio fue por un robo y Diego Senastián "N" es la persona que presuntamente disparó.