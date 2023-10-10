VIDEO: Familia queda atrapada en árbol en Técpan de Galeana por fuertes lluvias

Una familia de tres integrantes se encuentra atrapada en un árbol luego de que las lluvias causadas por la tormenta tropical "Max" en Técpan de Galeana, Guerrero, causara el aumento del cauce del río y les impidiera moverse.

A través de redes sociales, un habitante captó el momento en que la familia, integrada por un hombre, una mujer y una menos, se resguardan en el árbol.

En la publicación, vecinos de la comunidad comentaron que la familia llevaba arriba del árbol más de tres horas y no había forma de ayudarlo. Agregaron que se encontraba frente al río Técpan, conocido como La Lajita.

Gobierno trabaja para rescatar a familia en Técpan

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, informó que elementos de las fuerzas federales y locales ya trabajan para bajar a la familia que se resguardó en un árbol en Técpan de Galeana.

A través de una transmisión en vivo, la mandataria local informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, la Guardia Nacional y de la policía municipal ya se trasladaron al lugar donde están las tres personas.

Tormenta tropical "Max" causa estragos en Guerrero

Durante la mañana del lunes 9 de octubre tocó tierra la tormenta tropical "Max" y causó diversos daños a la infraestructura carretera y eléctrica en varios municipios de Guerrero como Petatlán y Técpan de Galeana.

En el municipio de Petatlán las fuertes lluvias causaron que la corriente de los ríos creciera y arrastrara a varios autos, mientras que en el municipio de Técpan de Galeana, las lluvias causaron un corte en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del Cuajilote.

Hasta el momento no se reportan víctimas, solo daños materiales, los cuales están siendo atendidos por autoridades locales y federales.

Debido a la situación que se vive en Guerrero por el paso de la tormenta tropical "Max", el gobierno del estado informó que se habilitaorn 631 refugios tempoales, de los cuales dos se encuentran Técpan de Galeana uno en Zihuatanejo, dos en Atoyac, dos en Benito Juárez, uno en San Jerónimo y uno más en Coyuca de Benítez.