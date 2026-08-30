"¿Estamos solos en el universo?” La importancia del telescopio Roman lanzado hoy al espacio

El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA fue lanzado la mañana de este 30 de agosto de 2026 desde Cabo Cañaveral, en Florida. El aparato lleva el nombre de la primera astrónoma jefa de la NASA, quien defendió el desarrollo de observatorios espaciales capaces de estudiar el universo fuera de la atmósfera terrestre y que esos datos estuvieran disponibles para la comunidad científica.

Objetivos y misión del telescopio espacial Roman

Este aparato estaba a bordo de un cohete Falcon de SpaceX, con una misión que durará alrededor de 10 años. Estará en una órbita más allá de la Luna con el fin de estudiar la energía oscura y la materia oscura, así como para poner a prueba la gravedad a gran escala y buscar exoplanetas, es decir, los que están fuera del sistema solar.

El telescopio, que utiliza un coronógrafo para bloquear la luz de las estrellas, ofrecerá un "enorme salto adelante" cuando fotografíe exoplanetas fuera de nuestro sistema solar, dijo la administradora asociada de la NASA, Nicky Fox, a los periodistas en una conferencia de prensa posterior al lanzamiento.

Get ready to widen your view 🤩



While you wait for launch, brush up on some key facts about Roman! https://t.co/GnRI37hM9L pic.twitter.com/NNNGTn6iYJ — Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) August 29, 2026

“Roman va a cambiar nuestra forma de ver el universo. Va a descubrir decenas de miles, quizás incluso 100 mil nuevos exoplanetas. ¿Por qué nos importan tanto los exoplanetas? Porque uno de nuestros principales objetivos en la NASA es responder a la pregunta: ‘¿Estamos solos en el universo?’”, mencionó Fox.

Cuándo enviará las primeras imágenes a la Tierra el telescopio Roman

El telescopio Roman está programado para viajar a una órbita conocida como Punto de Lagrange 2, a 1.6 millones de kilómetros de la Tierra. En los siguientes 90 días, los científicos de la misión se dedicarán a poner en marcha la nave y preparar el observatorio. Está previsto que el aparato envíe las primeras imágenes de alta resolución antes de las vacaciones de invierno, afirmó Jackie Townsend, directora del proyecto del telescopio Roman.

Shades on and batteries charging! 😎 🔋



Roman’s Solar Array Sun Shield and Lower Instrument Sun Shade have successfully deployed, powering the observatory and shading its instruments! https://t.co/RAUgaDDx0Z pic.twitter.com/9LVHCElTT7 — Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) August 30, 2026

Cuáles son las diferencias del telescopio Roman con el Hubble y el James Webb

Esta nueva misión permitirá analizar la galaxia de forma más rápida, a diferencia de telescopios como el Hubble o el James Webb.

“Un mes de observaciones para estudiar nuestra galaxia, la Vía Láctea, llevaría aproximadamente un siglo con el Hubble”, mencionó en julio de 2026 Julie McEnery, científica principal del proyecto Roman en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Maryland.

