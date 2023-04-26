¡Espectáculo visual! Telescopio Hubble capta la imagen de una nebulosa

Los astrónomos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio (NASA, por sus siglas en inglés) celebraron los 33 años del Telescopio Hubble en el espacio; el evento no pasó desapercibido y como muestra captó la imagen de una nebulosa donde nacen las estrellas, a lo que muchos amantes del exterior lo calificaron como sublime.

El espectáculo se compartió a través de la página oficial de la NASA y de acuerdo a los informes, la fotografía la realizó a través de un velo de polvo que se congregó en una nube gigante de hidrógeno molecular frío, agregaron que la nebulosa se encuentra a 960 años luz de distancia.

"El telescopio Hubble captura el resplandor rojizo del hidrógeno ionizado. Parece un final de fuegos artificiales, con varios eventos superpuestos", dijo la NASA.

¿Qué es una nebulosa y cómo forman las estrellas?

Una nebulosa es una nube gigante de polvo y gas que se forma en el espacio; en la mayoría de las ocasiones se integra tras la explosión de un satélite moribundo conocido como una supernova, en otras ocasiones comienzan a formar nuevas estrellas, por lo que les llaman "viveros de estrellas".

Para formar una estrella, los polvos y gases de la nebulosa se dispersan para agruparse con otros grupos, estos se hacen grandes al tiempo que su fuerza gravitacional; el colapso hace que el material en el centro de la nube se caliente, y este núcleo caliente ocasione una nueva estrella.

Telescopio Hubble: ¿Qué ha logrado captar en el universo?

El telescopio Hubble fue puesto en órbita alrededor de la Tierra el 25 de abril de 1990 mientras se encontraba a bordo del transbordaros espacial Discovery, desde ese momento y pesar de que la tecnología no era tan avanzada, ha logrado capturar más de 1.6 millones de fotografías que entraron en el Archivo Mikulski para Telescopios Espaciales.

De acuerdo a la NASA, el telescopio Hubble captó más de 52 mil objetos celestes en sus 33 años de servicio, entre los que destacan:



Choque de la misión Dart con asteroide.

Agujero negro devorando una estrella.

Puente intergaláctico.

Nebulosa del Cangrejo.

Los anillos de Saturno.

El telescopio Hubble de la NASA se encuentra de aniversario y por eso, captó una nebulosa que crea estrellas. |Sitio oficial NASA

¿Cuánto tiempo estará el telescopio Hubble en el espacio?

El telescopio Hubble cumplió 33 años en órbita y desde el 25 de abril de 1990 logró alcanzar los objetivos que la NASA tenía planteados, por esa razón, en 2021 negaron la posibilidad de jubilarlo tras la llegada de un nuevo satélite conocido como James Webb.

Por ahora le NASA no ha detallado cuándo podría regresar a la Tierra, pues en esta ocasión ya existe otro satélite que ayuda a disminuir el trabajo de Hubble, lo que significa que permanecerá más tiempo en el espacio.