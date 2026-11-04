Telescopio Swift de la NASA caerá HOY a la Tierra: ¿a qué hora y dónde impactará?

El telescopio espacial Swift de la NASA regresará a la Tierra este miércoles 4 de noviembre, después de permanecer casi 22 años en órbita. Y es que, el observatorio, que fue diseñado para estudiar algunas de las explosiones más potentes del universo, se prepara para reingresar a la atmósfera terrestre, aunque todavía existe incertidumbre sobre el momento y el lugar exactos en los que ocurrirá.

De acuerdo con la información publicada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), se espera que la mayor parte de la nave se desintegre durante su paso por la atmósfera; sin embargo, algunos de sus componentes podrían sobrevivir y alcanzar la superficie.

¿A qué hora caerá el telescopio Swift en México?

La primera estimación de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, retomada por la NASA, calculaba que el observatorio reingresaría a la atmósfera alrededor de las 3:30 horas del este, lo que correspondía a las 2:30 de la madrugada en Ciudad de México, durante este miércoles 4 de noviembre.

Sin embargo, esa predicción tenía un margen de incertidumbre de 11 horas. Por su parte, una actualización del registro de The Aerospace Corporation situó el reingreso alrededor de las 11:19 horas UTC, equivalentes a las 5:19 de la mañana en México, con un margen de dos horas antes o después.

Esto significa que la ventana estimada por este último cálculo comprendía aproximadamente de las 3:19 a las 7:19 horas, tiempo del centro de México.

Las predicciones pueden modificarse debido a las condiciones orbitales y atmosféricas. Por ello, el horario debe considerarse una estimación y no una hora confirmada de impacto.

¿Dónde caerán los restos del telescopio de la NASA?

Una de las principales incógnitas es el lugar donde podrían llegar los fragmentos que sobrevivan al reingreso.

La NASA explicó que, debido a la baja inclinación orbital del observatorio Swift, los posibles restos estarían limitados a una franja comprendida entre los 20.6 grados de latitud sur y los 20.6 grados de latitud norte.

Esta zona abarca regiones de distintos continentes, por lo que no existe una ubicación exacta confirmada para la caída de los componentes que no logren desintegrarse.

Además, el punto de reingreso dependerá del momento en que la nave atraviese la atmósfera terrestre, por lo que las autoridades continúan monitoreando su trayectoria

¿Hay peligro por la caída del telescopio Swift?

Aunque la posibilidad de que algunos componentes sobrevivan genera preocupación, la NASA señaló que el riesgo de que alguna persona resulte herida es muy bajo.

De acuerdo con sus estimaciones, la probabilidad de que alguien en la Tierra sufra algún daño es de aproximadamente 1 entre 2 mil 100.

La agencia espacial espera que la mayor parte de los aproximadamente mil 450 kilogramos que pesa el observatorio se desintegren por las altas temperaturas generadas durante el reingreso atmosférico.