Último temblor en México HOY: consulta los sismos reportados este 9 de octubre en tiempo real

¿Se te movió el piso hoy viernes 9 de octubre? Consulta el minuto a minuto todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial.

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¿Por qué tiembla tanto en México?

En México tiembla tanto porque su territorio se encuentra situado sobre cinco placas tectónicas activas, Norteamericana, Cocos, Rivera, del Pacífico y del Caribe, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Los temblores se deben a la subducción en la costa del Pacífico, donde las placas de Cocos y Rivera se hunden bajo la placa Norteamericana. La tensión acumulada durante este proceso se libera de forma abrupta, produciendo las ondas sísmicas que percibimos en el territorio nacional.