Último temblor en México HOY: consulta los sismos reportados este 9 de octubre en tiempo real
¿Sentiste que tembló hoy viernes 9 de octubre? Consulta la actividad sísmica en México, sus epicentros y el reporte oficial de las autoridades.
¿Se te movió el piso hoy viernes 9 de octubre? Consulta el minuto a minuto todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado.
¿Por qué tiembla tanto en México?
En México tiembla tanto porque su territorio se encuentra situado sobre cinco placas tectónicas activas, Norteamericana, Cocos, Rivera, del Pacífico y del Caribe, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
Los temblores se deben a la subducción en la costa del Pacífico, donde las placas de Cocos y Rivera se hunden bajo la placa Norteamericana. La tensión acumulada durante este proceso se libera de forma abrupta, produciendo las ondas sísmicas que percibimos en el territorio nacional.
Temblores en México hoy viernes 9 de octubre, sigue minuto a minuto la información
Sismo en Mastepec, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor al suroeste de Mastepec, Chiapas.
- Magnitud: 4.3
- Ubicación: 171 km al suroeste de Mastepec, Chiapas.
- Fecha y hora: 9 de octubre de 2026 a las 10:59.
SISMO Magnitud 4.3 Loc 171 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 09/10/26 10:59:36 Lat 14.11 Lon -93.69 Pf 10 km https://t.co/RtiZ8zvCV0— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 9, 2026
Sismo en Chiapas
El Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.0. Su localización fue a 43 km, al oeste de Pijiapan, Chiapas.
SISMO Magnitud 4.0 Loc. 43 km al OESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 09/10/26 08:37:20 Lat 15.71 Lon -93.61 Pf 92.9 km— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 9, 2026
Sismo en Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico durante la madrugada de este viernes 9 de octubre de 2026 al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
- Magnitud: 3.2
- Ubicación: 13 km al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
- Fecha y hora: 9 de octubre de 2026 a las 4:57.