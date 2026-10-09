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Último temblor en México HOY: consulta los sismos reportados este 9 de octubre en tiempo real

¿Sentiste que tembló hoy viernes 9 de octubre? Consulta la actividad sísmica en México, sus epicentros y el reporte oficial de las autoridades.

Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 9 de octubre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Tembló hoy viernes 9 de octubre?| IA

Escrito por: Jorge Iñigo, Alejandra Gómez

¿Se te movió el piso hoy viernes 9 de octubre? Consulta el minuto a minuto todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial.

En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado.

¿Por qué tiembla tanto en México?

En México tiembla tanto porque su territorio se encuentra situado sobre cinco placas tectónicas activas, Norteamericana, Cocos, Rivera, del Pacífico y del Caribe, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Los temblores se deben a la subducción en la costa del Pacífico, donde las placas de Cocos y Rivera se hunden bajo la placa Norteamericana. La tensión acumulada durante este proceso se libera de forma abrupta, produciendo las ondas sísmicas que percibimos en el territorio nacional.

Temblores en México hoy viernes 9 de octubre, sigue minuto a minuto la información

Sismo en Mastepec, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor al suroeste de Mastepec, Chiapas.

  • Magnitud: 4.3
  • Ubicación: 171 km al suroeste de Mastepec, Chiapas.
  • Fecha y hora: 9 de octubre de 2026 a las 10:59.

Sismo en Chiapas

El Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.0. Su localización fue a 43 km, al oeste de Pijiapan, Chiapas.

Sismo en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico durante la madrugada de este viernes 9 de octubre de 2026 al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

  • Magnitud: 3.2
  • Ubicación: 13 km al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
  • Fecha y hora: 9 de octubre de 2026 a las 4:57.
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