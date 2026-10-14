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¿Temperaturas heladas y lluvias fuertes? Esto ocasionará el frente frío número 2 en México hoy 14 de octubre

El frente frío número 2 va a seguir provocando efectos en el clima de México, sumándose a otros fenómenos meteorológicos; ¿qué ocasionará hoy miércoles 14 de octubre?

¿Temperaturas heladas y lluvias fuertes? Esto ocasionará el frente frío número 2 en México hoy 14 de octubre
El frente frío va a azotar durante esta segunda semana de octubre. |I.A

Escrito por: Jimena Romero

El ambiente frío ya se empieza a sentir en varios estados de México.Durante este miércoles 14 de octubre, el frente frío número 2 sigue su paso por el norte del país, provocando lluvias muy fuertes, vientos helados y descenso en las temperaturas que llegarán hasta los 0 grados en zonas altas.

Esto es lo que va a provocar el frente frío 2 en México hoy miércoles 14 de octubre.

¿Dónde está el frente frío ahora?

Para este miércoles, el frente frío número 2 va a continuar sobre la zona norte de Sonora y Chihuahua. La interacción de este sistema con una vaguada en la altura y con la corriente en chorro subtropical dejará el ambiente fresco por las mañanas en el noroeste de México, además de temperaturas frías en las regiones montañosas.

¿Dónde habrá lluvias por el frente frío?

El paso del frente frío provocará lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, especialmente en el norte y oeste, Chihuahua, este y sur, y Durango, norte y oeste.

Las autoridades comunicaron que estas lluvias son significativas y podrían causar inundaciones, además de chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Temperaturas de hasta 0 °C durante la madrugada del jueves

Saca la cobija pesada si vives en las zonas altas. Para la madrugada de este jueves se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en regiones serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos fuertes y heladas por frente frío

Además de las lluvias y el frío, los vientos del norte y noreste se harán sentir con rachas de 40 a 60 km/h y velocidades de 20 a 30 km/h.

Estas ráfagas afectarán principalmente a la Península de Baja California, Sonora y Chihuahua, levantando polvaredas.

Recomendaciones para protegerte del cambio de clima

Ante las bajas temperaturas de las mañanas y las probables lluvias, sugieren abrigarse bien en capas, evitar cambios bruscos de temperatura y manejar con precaución en carreteras del norte por la visibilidad reducida debido a las lluvias.

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