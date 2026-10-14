¿Temperaturas heladas y lluvias fuertes? Esto ocasionará el frente frío número 2 en México hoy 14 de octubre

El ambiente frío ya se empieza a sentir en varios estados de México.Durante este miércoles 14 de octubre, el frente frío número 2 sigue su paso por el norte del país, provocando lluvias muy fuertes, vientos helados y descenso en las temperaturas que llegarán hasta los 0 grados en zonas altas.

Esto es lo que va a provocar el frente frío 2 en México hoy miércoles 14 de octubre.

¿Dónde está el frente frío ahora?

Para este miércoles, el frente frío número 2 va a continuar sobre la zona norte de Sonora y Chihuahua. La interacción de este sistema con una vaguada en la altura y con la corriente en chorro subtropical dejará el ambiente fresco por las mañanas en el noroeste de México, además de temperaturas frías en las regiones montañosas.

🚨 ¡Alerta meteorológica!



Tres sistemas amenazan a México: el huracán “Simon”, la tormenta “Trudy” y el Frente Frío 2. ⚡🌀



Habrá lluvias intensas, granizo y bajas temperaturas, pero 6 estados sufren el mayor riesgo de inundaciones y deslaves este miércoles 14 de octubre.… pic.twitter.com/9Pz0NfOLbV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2026

¿Dónde habrá lluvias por el frente frío?

El paso del frente frío provocará lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, especialmente en el norte y oeste, Chihuahua, este y sur, y Durango, norte y oeste.

Las autoridades comunicaron que estas lluvias son significativas y podrían causar inundaciones, además de chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Temperaturas de hasta 0 °C durante la madrugada del jueves

Saca la cobija pesada si vives en las zonas altas. Para la madrugada de este jueves se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en regiones serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos fuertes y heladas por frente frío

Además de las lluvias y el frío, los vientos del norte y noreste se harán sentir con rachas de 40 a 60 km/h y velocidades de 20 a 30 km/h.

Estas ráfagas afectarán principalmente a la Península de Baja California, Sonora y Chihuahua, levantando polvaredas.

Recomendaciones para protegerte del cambio de clima

Ante las bajas temperaturas de las mañanas y las probables lluvias, sugieren abrigarse bien en capas, evitar cambios bruscos de temperatura y manejar con precaución en carreteras del norte por la visibilidad reducida debido a las lluvias.