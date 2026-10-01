Primer Frente Frío golpeará a México por 3 días: ¿Cuándo termina y qué estados afectará?

El otoño empieza con el primer impacto, pues entra el frente frío número 1 a México. Este sistema meteorológico dejará un ambiente frío, rachas de viento y fuertes lluvias durante tres días consecutivos en varios estados del norte, noreste y centro de México.

Las autoridades alertan sobre el posible desarrollo de torbellinos y una caída en las temperaturas nocturnas y matutinas.

Así se modificará el clima con el primer frente frío de la temporada 2026-2027.

Frente frío impacta este 1 de octubre

Durante este jueves 1 de octubre, el frente frío número 1 se va a mantener sobre el noreste de la República Mexicana. Su paso por esa zona va a provocar lluvias puntuales intensas acompañadas de granizo y descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

En el norte de Coahuila se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h y posible formación de torbellinos.

Frente frío para el 2 de octubre

Para el viernes 2 de octubre, una masa de aire frío va a reforzar el sistema en el norte y noreste de México. Este choque va a mantener las lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de lluvias muy fuertes en San Luis Potosí.

Este día se va a comenzar a percibir el descenso de temperaturas en la región.

¡Prepárate para el frío!



El frente frío número 1 ya recorre México y podría desplomar el termómetro hasta los -5 °C en algunas zonas, además de provocar lluvias fuertes.



¿Dónde pegará con mayor intensidad?https://t.co/7njq8jXemE pic.twitter.com/A7x6dIgGLj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

¿Cuándo termina el primer frente frío?

El sábado 3 de octubre, el frente frío va a seguir sobre el norte y noreste en interacción con un canal de baja presión ubicado en el occidente del Golfo de México.

Esta combinación generará lluvias muy fuertes con actividad eléctrica y granizadas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, manteniendo el ambiente fresco.

¿En dónde habrá temperaturas de entre 0 a 5 grados en México?

La masa de aire, relacionada con el frente, provocará mañanas y noches frías con temperaturas de 0 a 5 grados en las zonas altas y montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

Las familias en comunidades elevadas deberán abrigarse bien ante el ambiente helado.

¿Qué lugar de México tuvo la temperatura más baja hoy?

El descenso ya dejó sentir sus primeros efectos en el Estado de México. La comunidad de Francisco José Trinidad Fabela, ubicada en el municipio de Atlacomulco, registró la temperatura más baja a nivel nacional al marcar 4.0 °C.