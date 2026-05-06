El choque térmico, enemigo silencioso de la ola de calor: Así reacciona tu cuerpo a los cambios bruscos de temperatura

Vivir en México, actualmente, puede ser una montaña rusa por el clima que incluye lluvias y calor extremo. Un momento sudas bajo el sol y al siguiente te mojas con una brisa fría. Este "sube y baja" térmico no solo es molesto, sino que puede causar un choque térmico, que es básicamente cuando tus mecanismos internos de regulación se vuelven locos al intentar adaptarse a un cambio de temperatura demasiado rápido.

Onda de calor afecta a varios estados como CDMX y Veracruz



¿Sientes más calor que tus vecinos? No es tu imaginación, es la desigualdad térmica en la #CDMX. 🏙️🌡️



Mientras en #Tlalpan registran 26°C, en #Azcapotzalco el termómetro llega a los 30°C. ¿La razón? El asfalto, la… pic.twitter.com/7AQwFhcj1Z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

¿Qué pasa si te da un choque térmico?

Cuando entras de golpe a un lugar frío, tus vasos sanguíneos se cierran (vasoconstricción) para no perder calor. Según el Dr. José Ortellado, del Instituto Nacional de Prevención Cardiovascular de Paraguay, esto eleva la presión arterial de golpe.

Si el cambio es al revés (del frío al calor), los vasos se ensanchan y la presión baja, lo que explica por qué muchas personas sienten mareos o se desmayan al salir a la calle después de estar en un cine o centro comercial muy frío.

El truco que necesitas saber para no enfrentar un choque térmico

Para evitar que el impacto del calor te pegue, los médicos recomiendan una técnica que consiste en la transición gradual. Antes de salir de un ambiente fresco al calor intenso, deja la puerta abierta unos 30 segundos. Esto permite que el aire del interior y el exterior se mezclen un poco.

Si vas en el coche, apaga el aire acondicionado unos minutos antes de llegar a tu destino para que tu cuerpo empiece a reconocer el calor de afuera.

¿Cuál es la temperatura ideal para tu aire acondicionado y evitar un choque térmico?

Aunque la tentación sea poner el aire acondicionado lo más frío posible, esto es un error. Los expertos sugieren mantener el aire entre 20 y 22 grados. Este rango es lo suficientemente cómodo para no sudar y tampoco generar un contraste tan violento cuando te toca salir a los 35 o 40 grados que se registran en algunas zonas de México.

Mantener esta moderación cuida tus vías respiratorias y evita ataques de asma o broncoespasmos.

Evita un choque térmico: Bebe agua aunque no sientas sed

Mucha gente comete el error de esperar a tener sed para tomar agua. La realidad es que, cuando sientes sed, tu cuerpo ya empezó a deshidratarse.

En ambientes con aire acondicionado, el aire suele ser muy seco, lo que nos roba humedad sin que nos demos cuenta.

Beber agua constantemente ayuda a que tu cuerpo mantenga su homeostasis térmica, es decir, el equilibrio interno necesario para no resentir los cambios de clima.

¡Prepárate para otra ola de calor!



Para esta semana, la mayor parte del país estará bajo los efectos de una onda de calor que no perdona ni a la #CDMX



¿Cuáles son los estados que enfrentarán temperaturas de hasta 45 grados?https://t.co/BOyxRzIiVL pic.twitter.com/OUJfVekSEd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

¿Qué comer para evitar un choque térmico?

En esta época, lo ideal es evitar las comidas pesadas o con mucha grasa, ya que la digestión pesada sube la temperatura interna del cuerpo. Optar por frutas y verduras ayuda a refrescarte desde adentro.

Escuchar a tu cuerpo es clave; si sientes dolor de cabeza tras un cambio de clima, detente un momento y permite que tu pulso se estabilice.